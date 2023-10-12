郵輪 在北極圈一望無際的海洋上航行，沿岸圍繞著覆蓋冰雪的高山，地球暖化 效應，讓冰在山頂上融化往下分流成柱，像是一個個撒了糖霜的杯子蛋糕。船上廣播今天晚上會看到午夜太陽，將舉辦一個舞會，讓大家體驗在午夜太陽下跳舞的滋味。

每日幾乎二十小時以上的白晝，搞得我有些晨昏顛倒，晚上十點多日頭正熾，被朋友拉去跳舞，這船上以年紀略大的遊客居多，但熱情不老，大家隨著一九六○年代的搖滾樂團老歌奔放起舞。就像早上的藍鼻典禮，船上為了紀念郵輪開進北極圈，在游泳池倒滿冰塊，歡迎大家穿泳衣到冰塊池中一躺，沒想到遊客爭先恐後，要浸入冰水中的老先生與老太太竟然多達一百多人，真佩服他們的勇氣。

朋友夫婦擅長社交舞，把我們拉到舞池一隅，教幾位不會跳舞的朋友學跳華爾滋。孩子們上大學以後，我曾經拉著先生去社區大學學過社交舞，先生抱怨記舞步比他上班還累，但他只愛華爾滋，說是音樂好聽、舞步優美，步子方向記對了，跳起來就好看。朋友先生客氣邀我一舞，我才剛起步，耳邊就想起了先生以前跳華爾滋時的叮嚀：「要挺胸、要墊腳、眼睛不要看我，看前方四十五度，放鬆隨著我前進後退旋轉。」

我無法再跳下去，午夜的太陽太刺眼，絲絲縷縷如金似銀般透明的陽光，照得我眼中全是雲霧。說了聲抱歉，匆匆走開。你到底在哪裡？為什麼影像總是那麼鮮明隨時跳躍在我眼前？讓我走遍天涯海角無處可逃，我不應該逃的，應該把你牢牢地擁在心裡，但那種痛楚是如此難熬。

美國詩人艾蜜莉・狄金遜（Emily Dickinson）寫了一首關於哀傷的詩歌：「對於看到的每個哀傷，我瞇著眼睛探究衡量；看是否像我的一樣悲涼，或是有的並沒那麼難擔。」詩歌反映了人們以獨特的方式，背負他們人生中各樣的傷痛，傷痛到了極致，要如何緩解？我沒有答案，走在天之涯海之角，身在世界上最北的地方，我只能在甲板上把對你綿綿的思念向風呼求、向海訴說。

回憶是潮聲、微雨、一曲旋律、一個皺眉、一口美食、一部電影、會心的微笑、旋轉的華爾滋、睡前的晚安，但在陰陽兩隔的世界中，面對那常常襲來的回憶，我找不到方向，找不到出口，心中空如大海，總試著在那無邊無際的浪花中，盡量能讓自己浮出水面不致淹沒。

幾天來一直陰晴不定的Wi-Fi，彼時卻在手機上顯示出兒子打來的Face Time，孫女軟糯的童音，讓我止住了回憶的傷口，漸漸抽離出情緒變成了奶奶。

看著孫子孫女的歡顏，彷彿是先生在提醒著我，生命是多麼奧妙，綿延不絕，在孩子們身上流傳著我們的一部分，它正在以不同的形式，不同的面相來達成永續，讓它變為永恆。我們也應藉由超越時空的愛和能量，不言放棄，繼續前進。面對我們今生的失落與別離，只是天地間那麼微不足道的一聲嘆息罷了。