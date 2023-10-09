我們在布魯克林 的小屋，位於一個寬度不足十步、前後約五十米長的窄巷裡，聚集約二十來戶居民，平時只有點頭之交，並不相熟。

但八月底的一個星期六晚上，這裡舉辦一個有模有樣的街坊節，一時間沉悶窄巷居然浮現空前熱鬧的歡樂場面，居民們把握難得的相互交流機會，無不言談甚歡，未醉也能同其樂，一下子縮短了人與人的距離，加深了鄰里友誼，窄巷罕見地呈現歌舞昇平的景象。

街坊節的前一天，窄巷中的積極分子、被我戲稱為小組長的傑米，就開始挨家挨戶分發印有美麗圖案的彩色傳單，一一列舉計畫中的遊戲、魔術，以及音樂表演等吸引人的節目，請居民踴躍參與。傳單同時要求所有人次日把私家車移往他處，以便布置會場。

星期六上午十時許，整個街道果然遵命淨空，顯示眾人樂於配合。白天因太陽炙熱、氣溫高，居民基本上都待在家。但午後四時起不少人家開始行動，紛紛在家門口搭起帳篷、排開桌椅、插上彩旗，又擺上有各色花卉的花瓶，嘉年華的熱烈氣氛已見端倪。

窄巷北端不知從哪拖來一個巨大的塑料充氣房，裡面盡是彩色泡沫氣球 ，顯然是給孩子們放縱騰躍的遊樂場所。南端路口則故意停放了一輛小車，顯示交通的阻斷。正巧窄巷中間有一戶人家剛搬走不久，空蕩的大院理所當然成為主席台所在地盤，擺開一套播音嘹亮的音響設備，還請到了唱片調節師兼DJ主持人來營造氣氛。當輕鬆活潑的音樂奏響，立即把仍窩在家中的鄰居們給召喚出來。

傍晚時分，許多人家的帳篷下桌旁已是高朋滿座，各種飲料上桌，眾人開懷暢飲，一片歡聲笑語。我們夫婦一如往常，並無貴賓，也就貪圖省事未設桌椅，只四處雲遊找人搭訕聊天，藉機結識平時無緣說話的鄰居。我們走到北面的一戶人家門前，見到他們家客人盈門，地上放了個碩大的塑料冷凍箱，裡面居然裝滿各種易開罐飲料。

交談下得知女主人叫瑪莉，是中學教師，其丈夫為警察，此刻正在廚房忙著烤雞腿。他們有一個在院裡騎童車玩的幼女，而落座的客人中有瑪莉的父母和祖母，顯然是個其樂融融的四代同堂家庭。有趣的是，當瑪莉問我家與她家是否在街道的同一邊時，我故意誇張地回答：「可惜我們不在同一邊。」瑪莉的母親非常機靈，馬上接著說：「其實我們是能站在同一邊的。」好客的曾祖母把剛烤好的一盤雞腿拿來讓我們品嘗，我們不便無功受祿，答謝後就此告別。

回到自家門口，只見對門剛搬來不久的新鄰居小范，竟已入鄉隨俗在門口擺長條桌，上面放了黃澄澄的炸雞腿和黑白相間的壽司等食物，好客地招呼我們與他們同坐共享。我們不好意思白吃白拿，何況我們剛吃過晚餐，就坐下來與他們閒話家常。小夫婦有兩個女兒，為買房而整整看房大半年，終於看中裝修完善、價格還算公道的現有住房。我們恭喜他們喬遷新居，也為能在他鄉與同胞結鄰而高興。

此刻，主持人透過喇叭向大家問好，祝每個人晚會快樂。他特別提到今天是一個小女孩的生日，請大家一起為女孩唱生日歌，每個人欣然從命，熟悉的生日快樂歌旋律頓時在夜空響起。小女孩顯然是幸運的，因為有整個窄巷的居民為她高歌祝福，讓她度過難忘的一天。

接下來一個受邀的女歌手登台演唱優美歌曲，雖然嗓音比不上歌壇人氣女歌手泰勒絲 （Taylor Swift），卻也婉轉動聽，引起轟動。按小組長的通盤設計，晚會最後還播放舞曲，讓大家湧到馬路中間盡情唱歌跳舞。

窄巷裡的街坊節辦得好戲連連、高潮迭起，我不由得對小組長不辭辛勞地一手操辦心存感激，是他的熱心籌畫和細心準備，才為鄰居創造了聚攏一堂的美好契機，融洽景象實屬得體和深得人心。我甚至暗想，明年我們也應在門口「攤開八仙桌，招待十六方」，做積極的參與者。