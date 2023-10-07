聽了一位醫生簡單談論科普之後，我們一群人熱烈地討論起安樂死（euthanasia）、舒緩護理（palliative care）和臨終關懷（hospice）議題。

美國已有好幾州立法通過，接受本州和外州絕症患者，前來合法選擇結束生命。以下是我的一位長輩和一個親如妹妹過世前，親人和自身所做的選擇，讓我沉思良久。

王伯母在中國時，因年輕趕時髦學會抽菸，從此「戒菸」就成為她這一生中最難克服的問題。雖然她不是老菸槍，但長期在「尼古丁」的侵蝕下，肺氣腫一天比一天更嚴重，先是用氣管擴張噴劑，後來每天都離不開氧氣筒。有一次因為情況嚴重，急診送醫搶救後，醫生認為王伯母的肺氣腫實在太嚴重，建議她考慮「臨終關懷」。

王伯母的孩子、也是我的朋友，一方面對臨終關懷了解有限，同時也捨不得就此放棄治療，就把媽媽從醫院接回家親力照顧。不幸在九個月後，王伯母不小心摔跤導致骨折，雖然手術成功，但肺氣腫嚴重影響復健，最後因器官衰竭而往生。朋友至今仍覺得，當時他如果採納醫生所建議的臨終關懷，媽媽就不會受這麼多的苦。

和我一起長大的林家妹妹，聰明好學，讀的都是頂尖名校，大學畢業後隨夫到國外發展，事業有成。等小孩成家立業之後，她毅然放棄事業，和先生回台灣定居，另展鴻圖並就近陪伴父母。林妹妹自小腸胃不好，在一次疼痛難忍、就醫吃藥仍未好轉的情況下，進一步診斷之後，發現是末期卵巢癌。

生性堅強的她，動過手術、熬過化療和有一段為時不短的緩解期（remission），不幸的是，在癌症 復發後，主治醫生告訴她，現今的化療藥物對她已沒效，建議她去美國參加臨床藥物治療（drug clinical trials），或許可能找到有效的藥物治療。

她的友人幫忙找到美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）正在進行卵巢癌的臨床試驗，她立刻踏上征程，來美接受治療。不幸臨床試驗失敗，她馬上飛回台北，和親朋好友告別。朋友來探望她時，起先她還能精神奕奕、笑聲不斷，後來在主治醫生的舒緩照顧下，打嗎啡藥物止痛，慢慢地安然離世。

古人云：「死生亦大矣。」我們雖然無法選擇自己的「生」，但透過一些資訊和身邊事，讓我深深領悟，在面臨「死」的問題上，我們是否應該好好做個安排。