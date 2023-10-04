我開一輛二○○九年出廠的CR-V ，雖然有點年紀，但是車況不錯，只是夏天以來冷氣常作怪。冷氣不冷，可能性很多，最慘就是壓縮機壞掉，也可能只是電磁盤沒有「吸」住，當然也可能是冷媒漏光。

修車廠做法是先把管線裡的冷媒抽出來，然後一步一步檢查。在我們這裡，單單檢查這一步驟就要價一百二，其他若要查看到底是哪個地方出毛病，要幾百甚至上千元都有可能。但我這台CR-V的問題並不那麼單純，它要行駛大約十五分鐘之後冷氣才會冷。這很麻煩，因為開到修車廠時，冷氣就涼了，要店家怎麼修理？

但是問題還是存在，搞得我十分困擾。車子已老，花大錢修冷氣感覺有點划不來，所以想自己研究看看，好歹我是學機械出身的，這麼一點事都搞不定，未免丟人。於是我靜下心思考，既然冷氣最終會冷，表示壓縮機、電磁盤和冷媒都沒有問題，所以問題一定出在線路上；很不幸我的電學不行，所以只能上網找看看，有沒有其他車主和我一樣面臨同樣的苦惱。

可真給我找到了，在一個台灣的網路論壇上，有一位車主和我有相同遭遇，上網求救，下面留言各種稀奇古怪的招式都有，可有位老大回答得非常直接：「繼電器壞了，換一個就成。」

這裡我就不詳述繼電器是幹嘛用的，反正網路什麼都有，輸入車子的型號年份，就有影片告訴你繼電器的位置。原廠繼電器居然要三十幾元，真令人匪夷所思，感謝網路商店，一個繼電器只要六塊多，非常便宜，萬一藥不對症，損失也十分有限。第二天零件就到，拔去舊的換上新的，三十秒搞定，冷氣恢復正常。

決定乘勝追擊，車子另一個小毛病是AUX的插孔接觸不良，現在的車多半已將藍牙和USB插孔設為標配，但我這台十幾年的老車只有AUX，沒有USB，更別提藍牙。解決沒有USB的辦法很簡單，就是把AUX接頭換掉，但難就難在這個接頭嵌在音響上，而音響並不好拆。

我反覆思考兩天，實在不敢冒險，打電話給幾家汽車音響店，都說沒問題，但要價不菲，工錢就要一百元左右。我有點不甘心，看了許多視頻，總算找到一段視頻和我這台車類似，那位老兄示範如何把CR-V整台音響換掉。

看玩趕忙在網上訂購AUX配件，要價十二塊多，然後開始拆空調板。剛開始很順利，但當摸到AUX接頭時，我傻了，前面講過它是「嵌」進去的，它有五個卡榫，三個防止它「陷」進去，兩個防止它「掉」出來，設計是很好，問題是我的手指沒辦法在狹小的空間轉彎，把這些卡榫解開。

我用盡各種工具，試盡各種辦法，正在心灰意冷之際，突然想通了，嵌在上面的AUX已經壞了，我根本不需要保留它，大可以用「暴力」拆下來。拿起螺絲起子一撬，AUX就應聲而落。晚飯時我向太太吹噓，今天至少省了五百元。