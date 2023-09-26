自從疫情 爆發後，這幾年我都沒有回台灣，好不容易疫情緩解，台灣的防疫 措施也解除了，思念許久沒去安放亡父亡母的廟裡，趕著清明節前的長假回台，老弟和老妹早已安排好這次相聚一遊。

踏上桃園機場的那一刻我是很驕傲的，拿出在美國早已辦好的台灣護照，海關拿著我的護照看了又看，並問我有沒有身分證？還好早有準備並很快遞交給海關，她看著我露出遲疑眼光，我以為那兒不對勁，心裡著實緊張了一下，但她還是讓我進入國門。

第二天，老妹說趁著長假前先去辦理恢復國籍，我帶著護照和身分證很興奮地去到戶政事務所，拿到一百多號號碼排隊等待。台灣戶政事務所辦事效率很高，很快就輪到我，問我來辦什麼？我簡單扼要回答：「恢復國籍」。她要了我的護照和身分證，並看了身分證很久，問我有新的嗎？我笑著說只有這一張而且是最原始的。之後她在電腦處理作業似乎有問題，要我稍等一下並拿著我的證件到裡面和他人細語，兩人一起過來告訴我護照和身分證號碼不同，問我怎麼進海關的？我回答：「就這樣進來的呀！沒有遇到任何刁難。」

戶政事務所辦事員很客氣地告訴我，因為找不到我以前的資料，還有我的護照上身分證號碼共有三個，不知道哪一個才是對的。原來如此，我才想起在入關時，為何海關有遲疑的眼光，終於知道是什麼原因了。老天！我居然有三個身分，連我自己都大吃一驚。

我完全不知道是怎麼一回事，當初在美國申請護照時也提出身分證，不知為何會是三個不同身分證號碼？辦事員告訴我是外交部的錯，一時無法讓我恢復國籍，他們打電話給外交部讓我去辦急件且不收費。

然而，第二天已是長假開始，接著我又去旅遊，根本來不及去外交部辦理護照，心想等著旅遊回來再辦理，不幸旅遊回來身體不適接著又要回美，這一拖延乾脆回美國後再說吧！真沒想到回到台灣後，我搖身一變竟是三重身分，讓我哭笑不得。