美國之所以經濟繁榮，是因為消費者的需求。平心而論，在美國幾乎每個月都有節日可以慶祝，若是加上周年紀念日及生日，大可每天慶祝，裝飾與餐點更是隨手可得，簡單又方便。

一直以來，我對文具情有獨鍾，工作時更留意辦公室的行頭，當自己的孩子上學時，也加入開學前採購行列。

一九九○年代時，我在當中文老師，因工作需求，除了中文學校提供的文具，還會自己添購各種物品。

記得當年上小學時，老師的獎勵是鉛筆或筆記本，尤其是可以在上課時間去福利 社買文具，在那時是一種榮譽。至於削鉛筆，當年只有小小塑膠製品，後來母親添購手搖削鉛筆機時，令我們五姊弟興奮不已。但與今日自動削鉛筆機相比，又不可同日而語，爾後自動鉛筆的發明，只需要換筆芯，筆芯又有不同尺寸，令人眼花撩亂，即使是身為家長，也愛不釋手。

每次參加孩子學校的家長會，對老師使用的教具頗感興趣，兩次回台北參加中文教師研習，就趁機大肆採購文具當成學生的獎勵品。時代愈進步，文具也愈新穎，獎品從鉛筆、自動鉛筆、原子筆、USB到禮卡，學生胃口變大，老師的荷包也失血，但我甘之如飴。

現今琳瑯滿目的產品，加上網上客製化的商品，連辦公室文具都令人大開眼界，每年開學季，不單是為孩子買，也為自己添購，使用時充滿幸福感。

這十幾年服務於學校，有更多機會接觸文具，每年都會眼睛一亮，不單是老師的教具，學生的文具，加上來自異國的產品，種類繁多。有時會氣惱學生不知珍惜，但年年有新產品上市，商家也盡可能維持平價，州政府又有免稅優惠，學區 更鼓勵廠商及家長捐贈，文具不致匱乏，反倒容易養成浪費的習慣。

一年一度的開學季，我依然喜歡逛文具，雖說再也不需要為孩子添購，但尋找新產品為自己增添小物件，樂此不疲的習慣依舊。