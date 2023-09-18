自小家中就以飽食為原則，爸媽拉拔小蘿蔔頭們長大，已耗費全部心力，餐桌上從來沒有擺盤這回事。一直到我親眼見識老闆手把手教我如何端出一盤像樣的食物，我才知道，吃對於有些人來說，美學更勝於美味。

固然食材的料理很重要，但餐具的使用亦是一門學問，老闆家中有好幾個櫃子擺放成套的各類餐具：筷子、湯匙、碗、盤、杯子，精緻與簡單兼具，令人目不暇給。每個人都有不同蒐集興趣，老闆就偏愛餐具，把它們當做藝術品收藏，她廚藝不差，但烹調時間太長，常一頓飯煮下來精疲力竭，但每當老闆端出她的成品，擺妥碗筷，總在動筷前拍下她辛苦大半天的作品，留下美食倩影，老闆很自豪她的佳肴美學，認為這才是一種生活享受。

而我初接受老闆的指導真是苦不堪言，心想：「能吃飽就好了，擺成什麼模樣，不都一樣進到肚子裡嗎？」殊不知，食物在老闆眼中不只是吃飽，更是身心靈的療癒過程。訪客來時，端出去給客人食用的，包括點心、水果，都必須讓客人感受主人的體貼與用心。

食物不只是擺出視覺上的美感，更要讓客人能一口就塞進嘴裡，而不是咬出湯汁或掉屑，搞得杯盤狼藉。感謝老闆不吝賜教，傳授這些餐桌上的禮儀，讓我體會魔鬼藏在細節處，學習對人對事付出更多的心思。客人讚不絕口，給我很大的信心，尤其客人拿手機出來拍「我的作品」時，成就感真是不言而喻。

記得迷戀數位相機的那段時間，舉凡眼前所見天地萬物，皆是我觀景窗內的風景，那時一機在手，妙趣無窮。比起從前要沖洗相片的時代，小心翼翼按下快門，深恐不慎未能拍出滿意的畫面，造成浪費。但數位時代可以盡情咔嚓，拍不好沒關係，刪除後再接再厲，也因此，走到那拍到那，成為日常習慣。

青山綠水、浪濤細水、人物景觀、角落一隅，皆是我追逐的鏡頭。然而，原本對於在餐桌上也大玩拍照的舉動，讓我有些不能理解，直到有次跟朋友到一家無菜單手作料理餐廳，看見每道菜擺盤壯觀華麗、美輪美奐，我驚訝得目瞪口呆。餐點上桌沒人動筷子，反而是搶拍美食，我當然也跟進，每道菜成了最佳主角，直到大家都拍好拍滿才開始大快朵頤。

後來我也漸漸喜歡拍美食，廚師除了烹調出美味可口的餐點，也莫不使盡渾身解數將擺盤呈現藝術況味，增添佳肴美饌的CP值。食客拍下美食倩影分享給更多人來饗宴，也算是給認真廚師的支持與鼓勵，這點我可是心有所感。我就非常喜歡欣賞臉友拍的美食圖，有時就利用假日按圖索驥，來個大飽口福與眼福。

大宴、小吃有不同的影像意境，為佳肴留下美麗的影像，就讓手機先「視吃」吧！