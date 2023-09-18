很多年前老大剛上高中時，同事聽說我住的學區 後，露出一副同情孩子的口吻說：「小孩子壓力一定很大吧？聽說你們學區的孩子，都要上課後補習班才能跟得上。」

真的嗎？聽得我內心一驚，我可沒給老大上過什麼課後補習班，如果別人都在上，那我們豈不是落在起跑線後面了嗎？心裡有點內疚，下決心今後要更「關心」老大。

後來看到隔街鄰居家中天天人來人往，一打聽才知道，原來鄰居是辦數學課後補習班。為了減輕我的內疚，我問老大要不要也試試？他說不要，我勸他：「就在我們家隔壁，多方便啊，不喜歡，咱就停掉。」老大禁不住我的嘮叨，就答應試一試。

但是後來我發現，從補習班帶回來的試卷他不看了，這讓我不得其解。我問他原因，他說：「媽媽，妳覺得公平嗎？補習班的考古題跟我們學校試卷一模一樣。我事先把考題做了，到學校再去考試，可很多人都沒看過考題。我就是考一百分，又怎麼樣？這是不是一種欺騙？」

我吃驚地說：「考古題和學校考題一模一樣啊？那你們學校考試，試卷應該多做一些改動，不應該一成不變。補習班老師做的是生意，他不會改的。」

老大回覆說：「媽媽，妳是在乎我的成績？還是在乎我的內心成長？考一百分和學做誠實人，哪個更重要？如果我今後有孩子絕不這樣教育 他，我要教他以誠實為本。」我聽後啞言，不得不承認，他是對的。

在美國環境下長大的孩子，都有自己的價值觀，他們是非分明，不模稜兩可。而我們從小是在一種競爭的環境下長大，為了考大學，能搞到考古題是求之不得的事，但這種投機取巧的行為對他們來說，是不正常的，是一種欺騙行為。後來他毅然決然停掉了課後補習班，我尊重他的選擇，他的選擇，也教育了我一把。

關於補習班考古題，朋友講了一個極端的例子，有個孩子從小上各種補習班，幾乎所有的周末都在補習，因為考古題很「靈」，結果在學校成績很好。上中學時，考上重點學校快班，孩子非常得意，家長也認為孩子很優秀。可是重點學校快班上的學生都很聰明優秀，考試千變萬化，儘管這孩子依舊非常努力，卻跟不上全班的進度，孩子的自信心受到極大打擊，幾乎崩潰，學習上更是鑽進了牛角尖，成績愈來愈糟。

家長看到這種情況，又著急又心疼，生怕孩子精神失常，他們感嘆說道：「現在才知道孩子天分一般，上補習班用考古題得來的好成績並不真實；早知這樣，還不如上個普通班，起碼有個好心態，怎麼也比得精神病強。」

還記得一個在美國讀高中的男生，他在網上搜到一套物理考古題，結果和他期末考題一模一樣，他憑著記憶做完了交卷。老師發現中間步驟有誤，但最後答案卻是正確的，就懷疑學生作弊，問學生是否有作弊行為？學生否認，於是老師請學生做了另一套考題，這次學生答得很差。因為這個結果，學校判定學生考試作弊，再加上說謊，決定勸退學生；後來學生解釋自己是做過考古題，但為時已晚。

上不上補習班？做不做考古題？每個孩子情況不同，是見仁見智的事。但即使上補習班，也要注意孩子的品行教育，這點很重要。