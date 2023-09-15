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秋日賓州之旅

徐信芳

八月末，我和丈夫結伴，與女兒、女婿以及兩個小外孫，一起去賓夕法尼亞州「春之鄉」度假。

車駛離紐約，一路向西南開了三個小時，沿途看到的是藍天白雲下的綠地，悠閒的牛兒、馬兒和羊兒在農場和牧場中啃食青草。車駛離了高速公路，行進在玉米田中間的柏油路，玉米的間距只有四、五寸，行距也不過一尺，如果要人工除草，扛著鋤頭是絕對進不去的。地上也沒有雜草，不知農人是怎樣管理田地；道路上的汽車明顯減少了，我們看到有人駕駛的馬車多了起來。

原來這裡住著一些阿米什人（Amish），他們保持簡樸的生活方式，不用電、汽車和網路，仍維持十八世紀的穿著，看上去就像演老電影的演員，阿米什人與現代人共存，互不干擾。

我們租住在「春之鄉」的小木屋，麻雀雖小但五臟俱全，冰箱、電爐、微波爐、空調、電視、沙發、桌椅一應俱全。洗手間有淋浴和浴缸設施，兩房一廳的木房一側是有雙人床的臥室，另一側有上下鋪，一家六口人居住已足夠。

爐頭是插電的，我第一次用，半天也打不開，也沒說明書，真的被難倒了。我仔細觀察一下，發現牆上有一個旋鈕的牌子與爐頭相同，試著扭動旋鈕，幸好爐子亮了，很方便使用，清理起來也很便利。

木屋的周邊都是三十米高的筆直杉樹，山坡邊清理出一塊塊空地，大小可以停一輛房車，再擺木桌椅，可野餐燒烤。都說賓州的空氣好，進入「春之鄉」杉樹林後，覺得空氣更新鮮，呼吸起來很舒服，現在各處都賣山泉水，估計以後會有人出售杉樹林的空氣吧！

小木屋的前面是一片綠地，有游泳池、籃球場，以及孩子們的遊樂區。兩個小外孫除了喜歡游泳之外，最喜歡一處被山泉水沖出來的泥潭，二個孫兒玩成了泥猴，高興得不得了。

第二天，我們去搭乘老式火車，車站建於一九五○年代，車站裡有一小塊空地，旁邊的房子延伸出來一個小檯子，檯子上寫著「鎮中心講檯」，看來這個檯子上有過很多精彩講演。我還是第一次近距離看蒸汽車，因為燒煤，車頂冒出黑煙，所以有很濃烈的煤焦油味。

車頭移到高高的水塔下，水塔有一個如同象鼻的圓形管道，管道插入火車頭蒸汽機鍋爐送水孔，給火車加滿了溫水，管道又會放回到高水塔上。

一聲長鳴，火車開動了，乘務員驗票後，便開始講解。由於我們的座位離車頭很近，噪音大，所以沒有聽清楚介紹內容。觀光火車沒有窗戶，迎風觀賞田野的自然風光，十分愜意。

當火車開到與費城軌道接軌處停了下來，這時我終於聽到乘務員的最後一句話：「各位旅客，這次天堂之旅到此結束。」

最後一天離開之前，女婿開著高爾夫球車，帶著我們在「春之鄉」杉樹林中穿梭，我們盡情享受了山林裡清新空氣。

我期待在有生之年，能買到杉樹林牌壓縮空氣，讓我們紐約的房子也能充滿甜甜的空氣。

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