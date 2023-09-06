早年我認識一家中餐館 的老闆朱先生，他為人豪邁，極為講究美食，千里迢迢從香港聘請一位廚藝不凡的李師傅擔任餐廳主廚。李師傅有感於朱老闆知遇之恩，也不遺餘力為識馬的伯樂賣力。在幾年內，這家餐廳生意蒸蒸日上，道地的粵菜料理及周到的服務有口皆碑，享譽附近城鎮。

朱老闆待李師傅有如家人，李師傅也事事盡心配合以為回饋。一位有創意的廚師碰上了有遠見的老闆，在合作無間的經營之下，多年來一直被當地報紙讚譽為此間最佳中餐館。

有一年逢感恩節，李師傅正好有兩天休假，他索性去賭城 開眼界，未料這一去竟三日未歸。一向兢兢業業的李師傅在假期結束後並未如期返回餐廳，這可是極為不尋常的事，朱老闆不免焦慮不安。

他來到李師傅家，打聽後才知道，李師傅過去曾經狂賭也戒賭過，這些年來有感於朱老闆對他的信任及厚待，他還能自我約束，但是如果賭癮發作，就有可能一發不可收拾了。朱老闆了解情況後，立即搭機直奔賭場，找到了他的大廚，好說歹說將他勸回。

面對著關愛自己的朱老闆，他感到心虛又慚愧，便向他坦承自己已戒賭多年，以為應該能夠抗拒誘惑；但當他進到賭城後，心思開始迷亂，竟然動搖了堅定的意志。

朱老闆非常了解李師傅的矛盾心態，因為他也是過來人，曾經是賭中老手，經歷過無數大風大浪。他親身體驗過戒賭的艱難，幸賴自己的執著並持之以恆，終未失足造成遺憾。

聽了李師傅的坦承後，朱老闆想到一個折中的緩衝之計。他告訴李師傅在辛苦工作之餘的娛樂是理所當然的，如果一定要上賭場，他也不能反對，但是需由他陪伴一同去賭場娛樂，因為有他在場，李師傅就不至於孤身陷在無限度的豪賭中。

久賭必輸是衆所皆知的，朱老闆以父兄的身分，苦口婆心地維護了李師傅，享受賭博的樂趣及刺激，也不時提醒他做一個盡責任的人，無論在何種情況下必須適可而止。

李師傅虛心接受這一個雙贏的策略，因為他知道自己單槍匹馬上賭場，唯恐難保全身而退。對於亦師亦友的朱老闆為人行事有度，他是既悅服又欽佩。

如今餐館已有卅多年的輝煌成就，朱老闆幾年前退休 ，他將餐館轉讓給李師傅。李師傅不負所託，經營得有聲有色，兩人至今仍是忘年之交。