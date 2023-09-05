馬齒莧樹。（圖：作者曾華容提供）

小時候在野地裡，經常會看到一種用來餵豬的野菜，因它能幫助母豬分泌乳汁，俗稱豬母菜，本名叫馬齒莧又稱長壽菜。馬齒莧又有一個別名叫「寶釧菜」，王寶釧苦守寒窯生活困窘，缺食少糧，以荒地裡隨處可見的馬齒莧果腹，等了十八年漫長歲月，終於盼到丈夫薛平貴平安歸來，小小的野菜竟充滿著人人都知曉的堅貞歷史故事。

一看到馬齒莧樹這個名字，誤以為是什麼大樹，無法跟豬母菜聯想在一起。因愛肉質植物，每次去苗圃總會買幾盆回家，誤打誤撞竟買了學名叫Portulacaria afra，英文名Elephant Bush的盆栽，為正名才找到圖鑑上的中文名字是馬齒莧樹，真是煞費苦心。

原來馬齒莧和馬齒莧樹是完全不同的植物，我們常見的馬齒莧生長在荒郊田野邊，可以當野菜煮食；而我把馬齒莧樹的小苗養在盆栽裡，成了金枝玉葉的盆景。

買回來時，因葉片圓潤植株小，就沒換盆，當觀賞用，除了澆水外，也沒特別費心照料。轉眼間幾年過去，才發覺它的葉片仍然鮮綠嬌小，只見莖幹粗肥樸拙，分枝旁拓，就像一棵舒展的樹形，頗有古色古香的韻味。當時不知道可以當盆景，只見莖圓樹形矮小，才恍然悟出它可以培植成盆景，真是後知後覺。

馬齒莧樹是產於南非 的木質多肉植物，看起來像一棵小樹；它耐旱，喜歡陽光充足的環境，莖圓呈紅棕色，枝節分明，葉面光滑多漿汁，晶瑩小巧極可愛。它的特性可塑性很強，易雕塑 ，耐修剪，因此是做盆景的最佳素材。

盆景講究的是一種姿態、意境美感，懂得修枝剪葉的園藝家經過八、九年養花及不斷修整，把馬齒莧樹養成富藝術美感的高檔老樁，靠的是三分品種，七分養功。

別小看馬齒莧樹，經過一番修飾，原本一株嬌小的肉質植物，等它的枝條木質化之後，長成老樁，賣價竟能翻好幾倍，有人還不賣，真是始料未及。

市面上賣的肉質植物植株小，價錢其實滿貴的，有些裝在漂亮的器皿上，經過安排及組合，就成了物超所值送人的美麗盆栽，因為容易繁殖，受到許多愛綠族的喜愛。

加州 近幾年乾旱，多肉植物種類繁多又不需太多的水，所以漸漸成了庭院的寵兒。買的人愈來愈多，各苗圃肉質植物愈賣愈俏，真是時來運轉大翻身，身價不同往昔。買一盆心愛的肉質植物放在窗台上，就可以天天欣賞，怡情悅目，幸福滿滿。