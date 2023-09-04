寒來暑往歲月逼人，想想自己不住在台灣的日子，已經遠遠超過了在台灣生長的年數；記不清其間我究竟往返多少次，但卻忘不了每次來回不同的心境。

早些時候父母親仍然健康，回台灣對我而言，充滿了愉悅與興奮；尤其是當我跨進家門的那一刻，看到了由宿舍改住到新公寓，聞到了從小再熟悉不過的飯菜香，眼淚清楚地告訴自己，我終於回家了！

同鄉故舊中，有許多人是看著我長大的，父親常常說，在台灣一起共處的幾十年裡，他與大家建立比兄弟還親的感情；這些叔伯阿姨們知道我回來了，都先後多次到家裡來看我，一邊吃著母親拿手的炸醬麵，一邊閒話家常，口中仍不忘數落著我的童年往事。當眾人哄笑的那一瞬間，我看見母親眼角似乎笑中有淚，是啊，從小到大，我真不是一個讓父母省心的孩子。

原本是高高興興把大妹送上紐約返台的飛機，想讓她在辛苦拿到碩士學位後，可以回台灣過個輕鬆的暑假，未料短短兩周後，卻是換了她在桃園機場等著接我；我們都知道父親病得不輕，一時之間也只能淚眼相望，父親對大妹執意放棄繼續深造的決定，和我的不告而歸發了大脾氣，這是第一次，不同往昔日歡樂的台灣之行，父病在我心中蒙上了揮不去的陰影。

十個月後，又是一次淚眼婆娑中的飛行，我知道自己即將面對生命中最大的苦難；在以後的許多年裡，我總是將台灣視為畏途，寧可把年邁的母親接來小住，也不忍跨上那曾經生我、養我的土地，只因為我再也見不到自己最心愛、也愛我一生的父親。

大妹的男友為了她而捨棄紐約高職，毅然也決定返台發展，他們的婚禮及多年後的兩個女兒，讓我從返台的恐懼中逐漸掙脫出來；儘管每次依然與妹妹們淚灑墓地，但終究悟及生死自古誰能免，看到父親長眠於如此山清水秀的地方，心中多少有些釋懷，並感受到他其實並未走遠，無論天地與時空如何變換，我們永遠都會是一家人。

小妹不忍母親獨居而選擇了不婚，很長一段時間裡我每年返台兩次，心疼小妹長年無盡的付出，也感覺到母親逐漸蒼老；尤其當母親以洗腎維持生命的時候，長巷中小妹推著輪椅上的母親，等車接送進出醫院的互倚身影，更經常出現在我的夢醒時分，再把頭埋入沾了淚水的枕巾，無奈中知道自己身在異鄉，心卻早已飛回到了台灣，飛回到了我的親人身邊。

我沒能趕上見母親最後一面，喪禮中，我再三告訴妹妹們要堅強，她們無愧於父親臨終前的囑咐，只有我這個身為大姊之人，沒有盡到照顧母親的責任，也只有我，在來日九泉之下，不知該如何向父親交代？在返美的飛機上，我心中一再問自己，台灣，還會是我想回來的地方嗎？

會的，台灣有我的家，有我摯愛的親人，母親走了三年後，我終於又鼓起勇氣回來了！我收拾起悲傷的情緒，不能再讓父母親操心；我不時在小妹的辦公室附近閒晃，等她下班後一起吃晚餐；我們也和大妹全家一起出遊，並肩走向大自然的好山好水，親情讓我不再畏懼退縮，親情也讓我又看到了台灣的美。

台灣，我鍾愛的土地，有我父母親人的地方，我又回來了，我將會一直回來，直到永遠。