記得去年醫生看了我的驗血報告，大吃一驚，直誇我的驗血報告完勝，還問我做了什麼？怎麼會有如此長足的進步？我說，除了日行萬步外，就是喝咖啡 ，煮麥片、燒肉、燉湯都加點肉桂粉，以壓下超出標準的糖化指數；另外，早晚各吃一顆紅麴藥丸（red yeast），以降低壞膽固醇；還有，每餐吃瓣大蒜。

今年七月初，我到家醫診所體檢，醫生告訴我一切均好，只是壞膽固醇又竄高，要我三個月後再去複診，如果還是居高不下，就得開始吃藥了。

這不禁令我想起，會不會是六月底為期一周的巴士旅遊，不但吃了一個星期的外食，領隊天天晚上還安排自助餐。其實乍聽這個安排，我們是樂觀其成的，大隊人馬走到就吃，不必費時等待，還確保出門在外的我們，可以攝取足夠的蔬菜和水果。

只是外州的中國餐館，每道菜都是一模一樣的味道，尤其最後一晚家庭經營的自助餐，店面小、菜色少，還供不應求，令人食之乏味。

幸好有個旅遊經驗豐富的團員臨時建議，最後一天中午改去位在賓州、號稱美東最大、裝潢高貴典雅，可同時容納兩千多人的西式自助餐廳（Shady Maple），感受就截然不同了。

以前我在夜校有個學生，在中國自助餐廳打工，他說看到老闆為了撙節開支，專門買便宜甚至不夠新鮮的食材，故此他都勸親友別吃大眾化的自助餐。常聽有名的中餐館大廚負氣出走，自恃身手不凡，在餐廳對面另開一家打對臺，生意卻不如預期；因為他以前做大廚，捨得放好料，反正不是花他的錢；現在自己當老闆，就想方設法偷工減料，味道自然大不如前。

我以前有個老光棍同事，三餐多為外食，為了食物多樣化，常吃四菜一湯的外賣，經年累月吃進高鹽多油的食物，未滿花甲之年就中風 ，孤家寡人生活不能自理，醫院只好安排到療養院。幾個同事相約去看他，只見不能言語的他，默默地流著淚，像是悔不當初，為何落得晚年如此淒涼？

最近看到一則視頻，上海外灘頂級餐廳的烤鴨還有身分證，其他各種食材也都特別標明出處，強調食材不是來路不明的黑貨，讓顧客可吃得安心，覺得值回票價。

我猜想這次的驗血報告不佳，就是因為連吃一個星期廉價的自助餐，而且還是在不應吃多的晚餐時間進食，所以壞膽固醇又趁機竄高。

剛搬來法拉盛 時，發現滿街三步一餐廳、五步一外賣的各式大江南北熟食，我興奮地替換著嘗鮮；不消多久，就嫌油膩而止住，發現還是自己燙點青菜豆腐，乾煎三文魚，爽口又健康。

英文有句俗諺是「You are what you eat」， 意思是你吃什麼，食物給予的營養或熱量，就會反應在身體與容貌上。如果不能謹記：「管住一張嘴，邁開一條腿」，正好落實了我最近收到的一個有趣的帖子：「冰凍三尺非一日之寒，小腹三層非一時之饞。」