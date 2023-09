記得去年醫生看了我的驗血報告,大吃一驚,直誇我的驗血報告完勝,還問我做了什麼?怎麼會有如此長足的進步?我說,除了日行萬步外,就是喝咖啡 ,煮麥片、燒肉、燉湯都加點肉桂粉,以壓下超出標準的糖化指數;另外,早晚各吃一顆紅麴藥丸(red yeast),以降低壞膽固醇;還有,每餐吃瓣大蒜。

今年七月初,我到家醫診所體檢,醫生告訴我一切均好,只是壞膽固醇又竄高,要我三個月後再去複診,如果還是居高不下,就得開始吃藥了。

這不禁令我想起,會不會是六月底為期一周的巴士旅遊,不但吃了一個星期的外食,領隊天天晚上還安排自助餐。其實乍聽這個安排,我們是樂觀其成的,大隊人馬走到就吃,不必費時等待,還確保出門在外的我們,可以攝取足夠的蔬菜和水果。

只是外州的中國餐館,每道菜都是一模一樣的味道,尤其最後一晚家庭經營的自助餐,店面小、菜色少,還供不應求,令人食之乏味。

幸好有個旅遊經驗豐富的團員臨時建議,最後一天中午改去位在賓州、號稱美東最大、裝潢高貴典雅,可同時容納兩千多人的西式自助餐廳(Shady Maple),感受就截然不同了。

以前我在夜校有個學生,在中國自助餐廳打工,他說看到老闆為了撙節開支,專門買便宜甚至不夠新鮮的食材,故此他都勸親友別吃大眾化的自助餐。常聽有名的中餐館大廚負氣出走,自恃身手不凡,在餐廳對面另開一家打對臺,生意卻不如預期;因為他以前做大廚,捨得放好料,反正不是花他的錢;現在自己當老闆,就想方設法偷工減料,味道自然大不如前。

我以前有個老光棍同事,三餐多為外食,為了食物多樣化,常吃四菜一湯的外賣,經年累月吃進高鹽多油的食物,未滿花甲之年就中風 ,孤家寡人生活不能自理,醫院只好安排到療養院。幾個同事相約去看他,只見不能言語的他,默默地流著淚,像是悔不當初,為何落得晚年如此淒涼?

最近看到一則視頻,上海外灘頂級餐廳的烤鴨還有身分證,其他各種食材也都特別標明出處,強調食材不是來路不明的黑貨,讓顧客可吃得安心,覺得值回票價。

我猜想這次的驗血報告不佳,就是因為連吃一個星期廉價的自助餐,而且還是在不應吃多的晚餐時間進食,所以壞膽固醇又趁機竄高。

剛搬來法拉盛 時,發現滿街三步一餐廳、五步一外賣的各式大江南北熟食,我興奮地替換著嘗鮮;不消多久,就嫌油膩而止住,發現還是自己燙點青菜豆腐,乾煎三文魚,爽口又健康。

英文有句俗諺是「You are what you eat」, 意思是你吃什麼,食物給予的營養或熱量,就會反應在身體與容貌上。如果不能謹記:「管住一張嘴,邁開一條腿」,正好落實了我最近收到的一個有趣的帖子:「冰凍三尺非一日之寒,小腹三層非一時之饞。」