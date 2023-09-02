樂園中的「紅木樹冠步道」。 （圖：作者曾妙容提供）

四年前夜宿克雷申特（Crescent），老三特地來電提醒，進入加州 紅杉國家公園時，別錯過有個名叫「神祕樹」的樂園 （Trees of Mystery）。近日有幸路過，抱著舊地重遊心情，再次進園追憶往日足跡。

謎一般的紅杉樹，無法確知它的起源，據知紅杉是侏羅紀的代表植物，國家公園裡樹齡上千的紅杉樹比比皆是，高挺的樹幹包裹著歲月刻痕的赭褐皺褶，長成直上青天的態勢；頂上碩大的樹冠，像一把擎天大傘；紅杉樹聚落成群，形成參天古木，山路蜿蜒其中，兩側連綿如翠的綠廊令人迷醉。

基於向紅杉的神祕而令人敬畏的大自然致敬，西元一九三一年卡爾．布魯諾將創建的自然歷史主題公園命名為「神祕樹」，西元一九四六年由雷．湯普森買下，成為國有林中家族經營的私人產權。

老遠就可望見樂園廣場一旁高四十九英尺的保羅．班揚（Paul Bunya）和三十五英尺高的藍牛貝比（Babe The Blue Ox）大塑像，是一○一號公路邊亮眼的目標。保羅．班揚被形容成一個具有神力、可以砍伐數以百萬計木柴的伐木工人，通常由藍牛貝比陪伴。這個故事的角色起源於北美伐木工的口耳相傳，擴展成美國和加拿大的民間傳說，更在一九一六年伐木盛行期，被紅河木柴公司的宣傳冊子採用，藉以鼓舞伐木產能，保羅．班揚應該是因應時代背景而創造的人物。

杉林步道 上，依循樹木千奇百怪的姿態各有標示，我們看到形狀怪異的紅杉，名叫「象樹」；一棵從樹根竄生橫長的「倒置樹」；從側生的枝幹長出三棵細緻的新苗，被命名為「燭台樹」；「兄弟樹」是同根分生各自獨立的兩棵高壯的樹；七、八棵紅杉圍繞出高聳寬廣的空間，擺放講壇布置成聖殿，播放祝禱詞，祈願旅人感受世間的美好、樹立正確的方向。

紅杉樹的高大，令人無法窺探全貌，「紅木樹冠步道」（Redwood Canopy Trail）是新增的設施，標榜以鳥的角度俯視，行走其中，必能看見非凡茂密的林葉。一向懼高的我，不知哪來的勇氣決心挑戰，走上迴旋梯，踏上單人纜索懸索橋，才知這橋穿梭在高高低低的紅杉古樹上，最低高度三十六英尺，由八座吊橋、十個平台、兩個螺旋梯連接，中間沒有出口，還得自負風險。身臨隨著腳步晃盪、跟著微風起舞的纜橋上，簡直就是一條不歸路。

懼高的人可以選擇搭空中纜車直上樂園最高點，那兒呈現「會當凌絕頂，一覽眾林闊」的最佳視野。傳奇故事之路（Trail of tall tales），展示大約五十多個電鋸雕塑和雕刻，以保羅．班揚和身邊事物為題材居多，更有一些栩栩如生的蜘蛛、松鼠和熊等動物雕刻。

紅杉樹原本以Sequoyah命名，Sequoyah是一個印第安人的名字，大約在西元一七六○年生於田納西州；他有感於白人的讀寫能力優於族人，經過十二年的努力，開發切羅基語言八十五個發音符號，而有了族人自己的報紙和聖經。

紅杉樹有紅杉（北加海岸線）、巨杉（內華達山脈）水杉（中國）三大類，紅杉樹含大量水分不含樹脂，足以防火，不受病蟲害影響，是上好的建材。這些訊息，矗立於步道旁的告示板，讓我對神祕的樹種有了更深層認知。

出口處豎立著一圈比我伸展兩臂還要長的年輪剖面，從中心點起始，標誌的年代連結人間大事件：西元一○九六年，十字軍東征；西元一二一五年，英王約翰被迫簽署大憲章；西元一四九二年起，哥倫布四次橫渡大西洋，成功到達美洲；西元一六二○年，英國清教徒搭乘五月花號抵新大陸；西元一七七六年，十三州代表簽署美國獨立宣言，年代標記，至此戛然而止。

樹木把流光寫成一圈又一圈深淺不一的環狀紋理，也許還隱藏著我們讀不懂的心情或祕密，年輪匯集樹的一生，成為永不磨滅的紀錄。很慶幸能再次造訪，彌補上次走馬看花的遺憾。