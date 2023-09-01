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凱倫

艾利克

凱倫（Karen）在美國除了是一般的英文名字外，也泛指自私自利的中產白人中年女子，她們喜歡行使特權，有時會找其他人的麻煩，「Karen」也漸漸變成一種負面的形容詞。

在美國時唯一遇到的一位「Karen」是一名老師。那位「Karen」老師是位留著短髮的白人婦女，性格相當情緒化，她類似「Karen」的行為可謂不勝枚舉。

舉例來說，她對非美國本地學生說話時，常常潛在地帶有種族優越感，認為自己相當優秀；此外，給予學生成績時完全沒有一套標準，班上的亞裔學生一直沒辦法拿到高分，來自南美洲的同學卻時常拿到極高分數。

為了改善成績，亞裔學生曾借用南美洲學生的報告來參考，也在上繳作業前，先把作業帶到學生課業輔導中心，與裡面的老師討論並請他們幫忙批改；然而，最後拿到的分數依然誇張地低，後來我們便私下調侃，原來輔導中心的老師不如南美洲學生啊！

除此之外，她也常威脅要給討論分數的同學零分，這其實完全不合乎規定，畢竟課程大綱與校規中，並沒有禁止學生討論分數。想當然爾，她這樣的行為早已被學生投訴無數次，但或許礙於一些考量，她始終沒有被停職或開除，只會在收到投訴那陣子，稍微收斂自己的行為，我們也看不到學校給予她任何實質懲處。

在美國這個由許多族裔與移民組成的國家，他們從小就了解要尊重所有不同的個體，我認為美國會有「Karen」，或許部分來自於民族自信，但自信演變成了自大與傲慢。即使在我結束那門課之後，並沒有再遇到類似「Karen」的人，但這也讓我了解到像「Karen」這樣的人，是真實存在於美國社會中。

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