我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

公孫情

志堅

當我們來到人生最後的一段路程，對生命有一種特殊的感受；很多過去忽略的，現在會感到非常有興趣，有時能返老還童，感覺妙趣橫生，非常回味。

老來生活簡單，閒日的興趣是晨運，看年輕鄰人溜狗，他們彼此互動，充滿朝氣，引人羨慕。晨運完畢，到麥當勞享受香濃咖啡和薄餅，然後到健身中心運動，舒展筋骨，成為一種恆常習慣。

有一次到麥當勞吃早餐，那天人特別多，要排隊點餐，有一外籍婦人推著嬰兒車在我前面等候，嬰兒車上是幾月大的男嬰，圓圓的小臉正注視著我，當我留意他時，他很自然地咧嘴笑，狀甚可愛。當時我有一個感覺，怎麼他遇見陌生人，反應不是負面的哭，竟然是正面的笑，而且很自然，莫非人之初真的是性本善，讓我不期然以笑回應，他笑得更燦爛，可愛得不得了。

帶著愉悅的心情，找到餐桌坐下等候送餐，仍不斷回味嬰兒的笑臉。就在此時，突然遇見外甥帶外孫女和外孫子來用餐，同是笑臉迎人。

我們雖然是親戚，但很少見面，有點陌生。我和內子笑著跟他們打招呼，外孫子、外孫女天真地衝上前來跟我們說話，外甥忙著排隊點餐。

外孫子見我們友善，跑過來坐在我的身邊，當我們的餐送上來時，內子正打開有薄餅和香腸肉片的膠盒子，說時遲那時快，外孫子一手拿肉片放進囗，咬一口，表示這片肉塊已是他的，取不回來了，我們見狀大笑，讚他聰明，眼明手快，外甥走過來見狀連聲道歉，我說，「沒關係，反正他是肚子餓。」

外甥帶兩小到麥當勞兒童遊樂部內坐下，分享兒童餐。過一陣子，外孫子、外孫女跑回來跟我們用廣東話說話，我跟他們說：「我想教你們用中文稱呼我們，你們叫我『舅公』，叫她『舅婆』。」外孫子、外孫女很聰明，很容易上口，全賴他們父母常訓練他們說中文。我繼續說：「我們常在星期日早上，到這裡吃早餐，下次我們再見時，我們會送你們一人一份禮物，你們想要什麼？」外孫女說：「我喜歡 Bunny (小白兔）」外孫子說：「我喜歡 Ninjago（日本武打勇士）」。

下個星期天一到，他們果然應約而來，我們立即送他們所要的禮物，只是我們發現Ninjago是盒裝樂高，有八十片要組裝，可能不適合外孫子，所以改送他一隻恐龍；外孫女拿到小白兔高興得不得了，外孫子手執小恐龍，似乎很失望，對我們說：「這不是我要的Ninjago」，小孩子就是這麼直率和認真。「Ninjago 要裝組織，你會嗎？」「我會，因為有媽媽可以幫助我。」「下次我們一定買給你！」他才轉愁為喜。

我們公孫間的一來一往，建立起一種很微妙的公孫情，雖然我們花費不少，但他們的一喜一愁，天真自然，帶給我們無限的歡樂，讓我們感覺年輕了不少，怪不得老人就是喜歡小孩，再花錢也值得。

麥當勞 恐龍 勇士

上一則

還可以跳舞

下一則

浮生剪影

延伸閱讀

好想吃薯條 3歲童午睡醒來肚子餓「逃家600m」衝麥當勞

好想吃薯條 3歲童午睡醒來肚子餓「逃家600m」衝麥當勞
印度番茄貴到「去度假」 漢堡王、麥當勞都拿掉番茄

印度番茄貴到「去度假」 漢堡王、麥當勞都拿掉番茄
麥當勞As Featured In餐飲組合 搭配前所未見的粉絲體驗

麥當勞As Featured In餐飲組合 搭配前所未見的粉絲體驗
麥當勞As Featured In餐飲組合 搭配前所未見的粉絲體驗

麥當勞As Featured In餐飲組合 搭配前所未見的粉絲體驗

熱門新聞

老病更惜有伴相隨

2023-08-18 02:10
身著婚紗的吳玲瑤。（陳漢平．圖片提供）

千山萬水有妳同行——獻給玲瑤

2023-08-24 02:02

影響一生的故事

2023-08-20 02:01

舞戀婚三部曲

2023-08-18 02:10

與母親遊日本

2023-08-18 02:10

小心眼

2023-08-20 02:00

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷