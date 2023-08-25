當我們來到人生最後的一段路程，對生命有一種特殊的感受；很多過去忽略的，現在會感到非常有興趣，有時能返老還童，感覺妙趣橫生，非常回味。

老來生活簡單，閒日的興趣是晨運，看年輕鄰人溜狗，他們彼此互動，充滿朝氣，引人羨慕。晨運完畢，到麥當勞 享受香濃咖啡和薄餅，然後到健身中心運動，舒展筋骨，成為一種恆常習慣。

有一次到麥當勞吃早餐，那天人特別多，要排隊點餐，有一外籍婦人推著嬰兒車在我前面等候，嬰兒車上是幾月大的男嬰，圓圓的小臉正注視著我，當我留意他時，他很自然地咧嘴笑，狀甚可愛。當時我有一個感覺，怎麼他遇見陌生人，反應不是負面的哭，竟然是正面的笑，而且很自然，莫非人之初真的是性本善，讓我不期然以笑回應，他笑得更燦爛，可愛得不得了。

帶著愉悅的心情，找到餐桌坐下等候送餐，仍不斷回味嬰兒的笑臉。就在此時，突然遇見外甥帶外孫女和外孫子來用餐，同是笑臉迎人。

我們雖然是親戚，但很少見面，有點陌生。我和內子笑著跟他們打招呼，外孫子、外孫女天真地衝上前來跟我們說話，外甥忙著排隊點餐。

外孫子見我們友善，跑過來坐在我的身邊，當我們的餐送上來時，內子正打開有薄餅和香腸肉片的膠盒子，說時遲那時快，外孫子一手拿肉片放進囗，咬一口，表示這片肉塊已是他的，取不回來了，我們見狀大笑，讚他聰明，眼明手快，外甥走過來見狀連聲道歉，我說，「沒關係，反正他是肚子餓。」

外甥帶兩小到麥當勞兒童遊樂部內坐下，分享兒童餐。過一陣子，外孫子、外孫女跑回來跟我們用廣東話說話，我跟他們說：「我想教你們用中文稱呼我們，你們叫我『舅公』，叫她『舅婆』。」外孫子、外孫女很聰明，很容易上口，全賴他們父母常訓練他們說中文。我繼續說：「我們常在星期日早上，到這裡吃早餐，下次我們再見時，我們會送你們一人一份禮物，你們想要什麼？」外孫女說：「我喜歡 Bunny (小白兔）」外孫子說：「我喜歡 Ninjago（日本武打勇士 ）」。

下個星期天一到，他們果然應約而來，我們立即送他們所要的禮物，只是我們發現Ninjago是盒裝樂高，有八十片要組裝，可能不適合外孫子，所以改送他一隻恐龍 ；外孫女拿到小白兔高興得不得了，外孫子手執小恐龍，似乎很失望，對我們說：「這不是我要的Ninjago」，小孩子就是這麼直率和認真。「Ninjago 要裝組織，你會嗎？」「我會，因為有媽媽可以幫助我。」「下次我們一定買給你！」他才轉愁為喜。

我們公孫間的一來一往，建立起一種很微妙的公孫情，雖然我們花費不少，但他們的一喜一愁，天真自然，帶給我們無限的歡樂，讓我們感覺年輕了不少，怪不得老人就是喜歡小孩，再花錢也值得。