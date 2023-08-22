在美國念書時，有一門必修課，要求學生必須參與一項公益活動並拿到服務單位的時數證明才能通過。公益活動由學生自行上學校網站申請，內容五花八門，包含社區送餐、社區打掃、幫忙育幼院物資蒐集和陪伴失能人士等。

當時跟同學選了可以一起做公益活動的時段，便選擇社區送餐，上網申請後，信箱收到一張做公益當日的流程表。做公益當天，我與同學先到位於學校後方的專屬廚房，說明來意後，廚房人員便請我們先進行餐盒的包裝與分配。

餐盒的內容包含義大利 麵、生菜還有些許水果，看起來美味營養。包裝好餐盒後，廚房人員幫我們安排餐盒樓層的分配，每個人負責大概兩到三層樓的餐盒配送。分配完，我與其他兩位同學揹著一大袋餐盒，步行前往位於下一個街道的社區大樓。

該社區大樓算是附近的廉價出租大樓之一，居民主要以獨居年長者與失能人士為主，學校每周會免費提供數百份餐點給住在這類社區的居民，但也因為人手有限，才會需要學生參與這類公益活動。

到了該大樓，管理人員看到我們身穿志工背心，馬上邀請我們進入。由於是第一次送餐，還是有點緊張，到了我被分配的樓層後，走向第一扇門，禮貌性敲了三下門喊：「food delivery」，過了約十秒後，一名駝背的老人拄著柺杖開了門，笑咪咪地跟我打招呼，接著便接過我遞給他的餐盒跟我道謝。

有了第一次經驗後，緊張的心情少了一大半，後面的送餐過程也相當順利，居民們都很開心收到食物。原本只是為了拿到時數證明通過這門課，對於做公益並沒有太多的想法和感觸，但在這次發送食物的過程中，看到了人們拿到食物後發自內心的笑容，讓我也漸漸地體會到幫助別人的快樂。

分配完我負責的所有樓層後，順便與大樓的管理人員聊了一下，管理員告訴我，這棟大樓的居民多數經濟能力不佳，一天可能只能吃到一餐，以今天我們配送的餐盒來說，他們可以吃上兩天，因此這些餐盒對居民來說十分重要，沒有餐盒配送的日子，很多居民都是以巧克力與餅乾果腹。

聽到這裡，心情五味雜陳，小時候對於美國的印象，是個富裕與充滿機會的國家，但這次活動我看見了另一面，美國也存在著努力生存的底層人民，是個貧富差距極大的國家。這次的公益活動，表面上是我幫助了學校跟居民三餐的配送，但實際上我從這次經驗中學習到了更多同理心與服務精神。

跟同學走回學校廚房向負責人拿到了蓋章和時數證明後，體會到了自己的幸運，能夠心無旁鶩學習，也有著穩定的三餐，我們應當珍惜自己的幸運並懂得為別人付出，讓世界繼續傳遞正能量，達到善的循環。