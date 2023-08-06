四年前一個異常炙熱的夏日，在匆忙中我疏忽地將手機留在家裡。午後回家的高速路上，我突然聽到車外一聲巨響，隨即車身失去了平衡，我心想可能是爆胎了；慌亂中我抓緊方向盤，當即把車移到右邊的路肩上，熄滅引擎，下車檢視輪胎時，我簡直不敢相信眼前所見，左後方的輪胎已不翼而飛了。

在極其驚嚇又懊惱手機不在身旁的無助中，我只好站在車外期待有人搭救。但見汽車一部接著一部從我身邊飛馳呼嘯而過，我更是心焦如焚，不知過了多久，就在我幾近絕望之時，突然出現了一位救星走向我，想必是他遠遠瞧見了我身陷困境。他查看了我的車子的狀況後，對我說車停在這裡太危險了，要我上車，由他將我的車緩緩沿狹窄的路肩開到前頭路面寬闊處，停妥在他的車子後面。

我請他讓我借用他的手機，打一通電話找拖車公司來處理，但他說天太熱了，且不知道要等多久救援車才會到達。他堅持要替我換上備胎，我感動地接受他的善意。

見他揮汗在塵土中躬身屈膝地操作時，我頗感不安，待車胎裝妥後，我再三感謝他的救援；幸好當時我沒有忘記請他留下名字及電話。在與他道別之後，我小心地駛入急行的車陣裡，覺得剛才發生的一切很不真實。我只記得他身著潔白的襯衫，開了一部白色的車子，在我危急中，他有如天使 般降臨替我解圍。在那個大暑天，我心中感受到的是一股清涼的湧泉。

從那時起，我每逢節日必以簡訊傳遞我對他的感恩及祝福，他也都禮貌地回應。我曾想找個機會當面鄭重向他道謝，未料新冠疫情 爆發，我們雖然維持在簡訊的聯繫，但我對這位幾近陌生的恩人卻是一無所知。疫情緩解後，我便迫不及待地邀請他在餐廳見面，他也欣然接受。

我告訴他，四年前在那次驚險的意外事件中，他大力協助我脫難，這分濃厚的恩情我將永遠珍惜，但是我一直遺憾未能進一步認識他，因此親自再度當面致謝，便成為我這些年來的心願。

聽我說完後，他道出新冠病毒帶給他家庭的不幸變故，最沉痛的打擊是他失去了最摯愛的母親，同時他經營的事業也承受前所未有的低潮。

然而就在這四年期間，逢年過節從我發給他的短訊中，他感受到虔誠的祝福，找到激勵他的勇氣。

他說，四年前那一日見我有難，伸出援手，那是他做人的本分，遠不及這些年來我默默不斷地在精神上支持並鼓舞他，幫助他度過了人生最艱難的時刻，他才是需要對我言謝之人。

聽了他這番話，我覺得他就是一位「謙謙君子，溫潤如玉」的典型人物，我說他有一顆高貴仁慈的心，能幫助他是我的榮幸。

到底是他援救了我還是我援救了他，都無所謂了，世界多美好，我有幸與他結下這段可遇不可求的善緣，我們都慶幸成為彼此的貴人。