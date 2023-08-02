虎跳峽，又稱「金山劈流」，它橫穿於玉龍雪山和哈巴雪山之間，由金沙江切割而成。相傳老虎能一躍過江，故稱虎跳峽。它全長十八公里，落差一四四米，分為上虎跳、中、下三段。

虎跳峽以險而聞名天下，首先是山險，兩岸高山聳峙，山坡陡峭，像被斧頭劈過一樣；其次是水險，十八個險灘錯落排列，暗礁密布，激流撞礁，惡浪滔天，成為世界上最深的峽谷之一。

今年五月，我們來到雲南旅遊，從香格里拉直奔虎跳峽而去，旅遊車駛過橫跨金沙江的公路大橋後就一路北上。我們看到江對面的玉龍雪峰若隱若現，像一朵潔白的雪蓮綻放在雲霧飄渺的天際，山腳下一條細長的公路沿著江岸向前延伸。我們坐著旅遊車迂迴盤旋，耳邊傳來一陣嘩嘩的流水聲。遠看金沙江被束作細流，於斷崖跌宕處，忽作瀑布迎面衝擊。

旅遊車駛入虎跳峽上方的停車場，車剛停住，我們都迫不及待地走出車門，馬上感受到虎跳峽不同凡響的氣勢。俯瞰平靜的江水已經變成奔騰洶湧的激流，如脫韁野馬般直沖而過，聲音吼得耳聾心悸，在僅有三十米最窄處的江中，清晰可見江水撞向虎跳石，水花飛濺繽紛。兩岸山峰直插湛藍如洗的天空，以一種「欲與天公試比高」之勢驀然拔地而起，谷底峰尖迴盪著千萬年的澎湃怒吼。

當我們兵分兩路，一路是年輕人踩著一千多級高的石台階，一步一頓下到谷底江邊；另一路是我們這些年長者購票坐電動扶梯，直達虎跳石旁邊。我們走上觀景台，馬上感到驚心動魄血脈賁張。

遠觀江對岸絕壁上的茶馬古道，已經讓人不寒而慄；而闖入眼簾奔騰的江水像一條不可馴服的巨龍，呼嘯著、沸騰著向你迎面撲來；飛濺的浪花從天而降，劈頭蓋臉地向你打來；兩岸的高山筆直矗立，垂直落差三千米以上，抬頭仰望才能看到皚皚白雪的山巔。只有嵬然不動巨大的虎跳石，穩如泰山橫臥江中，猶如一把刃利背闊的大斧在劈波斬浪，任憑江水兇猛沖擊。被激怒的江水不停地發出震耳欲聾的咆哮，迴旋翻滾著飛躍而下，撞擊密布的礁石激起幾米高的浪花。激流一瀉千里，到處是驚濤駭浪，浪高撼山。誠如古詩所寫，「飛鳥不敢下，行人到此心膽寒；舟楫不可渡，航人聞之裂心肝。」

撫今追昔，我彷彿看到虎跳峽的惡浪吞噬了「長江第一漂」的兩位勇士 的身影，那是在一九八五年，美國職業探險家肯‧沃倫打算完成世界上第一次長江漂流，而這個消息激起了中國青年漂流愛好者的熱情，「中國人的長江，應當由中國人完成首漂」。

一九八六年夏天，西南交通大學攝影師堯茂書隻身漂流長江，在金沙江段遇難。在被亢奮的愛國主義情懷裹挾下，民間自發組織洛陽隊和中科隊，在當年六月，從長江上游下水，在犧牲兩條人命的代價後，才成功漂過最危險的虎跳峽，開啟長達六千三百公里的漂流，完成了長江首漂，並與當年奪得五連冠的女排一起都成了民族英雄。

至今回想起來，雖然蕩氣迴腸，但仍然令人扼腕而唏噓不已。我祈求牢記探險家宋小南所說的，在探險活動中，「不是用生命去驗證勇敢，而是用智慧去超越死亡。」只有這樣，才能避免歷史重蹈覆轍。