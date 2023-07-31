房前的一棵綠化李樹突然倒了，還壓壞一輛舊轎車，惹得鄰居們都過來關心一番。壓壞的車保險公司賠付了，但樹木的安全問題引起我們的嚴重關注。試想，如果當時車裡有人或者剛好有人在樹下，豈不出人身安全事故？

在北加州 灣區社區，樹木較多，我們家前後還有幾棵。次日馬上打電話，找來一位有喬木護理經驗的人士前來檢查。來人查爾斯，四十出頭，戴著一頂帽子，空著手，曬得黑黑的臉，一看就知道是經常戶外作業的人。

他走到我家門口草坪臨人行道的李樹旁，先看樹冠、樹葉，然後看樹幹、樹皮，再撥開草及石頭，看樹頭的狀況。如是又看了房前、與鄰居兩屋之間栽種的另一棵李樹和一棵柳樹，這三棵都是有一定年分的老樹。

很快，查爾斯便給我們一個明確的說法：靠路邊的一棵歪斜了的李樹根部有問題，加上樹已經長歪了，隨時有倒下壓著人危險，必須處理了；其餘兩棵進行一些護理整枝就行。

他說要砍的那一棵樹皮乾枯，新枝不盛，樹葉稀疏，時在初夏，樹葉應是旺盛時期，該樹的葉子雖然還未至於乾焦，但泛黃，普遍葉尖上捲，明顯地養分供給不足。他說這是樹根部絕大部分壞死造成的。

判斷果斷、理據充分、通俗易懂，我作為一個非專業人士也聽得明明白白。雖然他們公司的廣告詞說是喬木護理公司，我覺得他是「喬木醫生」更確切。

加州氣候炎熱，房前屋後路旁栽種了大量樹木。樹木會老、會病、會死，就像所有生物一樣。如果突然倒了，當然就會對人、對建築物造成傷害。

查爾斯對樹木相當專業和專注，又是一個善談的人，於是我們開始了對談。原來他從事喬木護理已十多年了，他是家族中從事喬木護理的第六代人，並沒有進入名校獲得高學歷，而是在實踐經驗中師承前輩，而他經營的公司也有三十八年歷史，公司是他的父親年輕時創辦的。

長談中，感覺他及他的前輩一律對樹木有一種極致的迷戀，對喬木的熟悉與熱愛溢於言表。他告訴我，年近七旬的父親最近退休，已從加州搬到夏威夷州 ，本來準備安心養老的父親，在夏威夷住下看到夏威夷比加州更多樹木，尤其是看到老樹病樹，忍不住又找樹木的主人，告訴他們要如何如何處理。這一下可好，人們又找上門來，希望老父親幫忙處理老樹病樹。最新消息是，父親在當地又開了一家喬木護理公司。

他說他父親肯定不是為了掙錢，晚年退休金 及幾十年積存下來的積蓄，已可安享晚年了，對樹木的情感難以割捨，情有獨鍾，才是他父親重出江湖更重要的原因。

幾代人認真做一件事，心無旁騖、專心致志，代代相傳，令人尊敬。