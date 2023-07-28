平日喜歡聽溫哥華本地一家電台，兩位主持人一男一女經常輕鬆愉悅地談論當地一些小事，讓人感受到加拿大 人的詼諧幽默。這回的主題是盤點有哪些老爸送給老媽令人驚訝、又啼笑皆非的禮物？

很快地，陸續有幾位聽眾打電話來分享，惹來笑聲不斷；我就這麼一路聽著。

一位女士表示，老爸在老媽五十歲生日時送了一條精美昂貴的K金項鍊，但可怕的是，那個相當耀眼燦爛的墜子，卻刻印著大大的數字五十；老爸還帶著感性的聲音說，希望老媽能一輩子記得五十歲生日，她收到了這份最值得紀念又難忘的禮物。

主持人的評論是「Be Smart」！記得永遠不要明示或暗示女人的年齡，否則後果難料。

還有一個女孩說，「我的老爸送給老媽一張Sport Check禮物卡，但他不會不知道，我媽對那家店的東西沒有任何興趣」；後來老爸還加了註解「我搞不清楚妳的尺寸，最好是妳自己去選兩件漂亮的運動衫，然後好好地去運動。」女孩表示說：「看著老媽發福已久的體型，還有她逐漸轉變的臉色，我好想趕快離開現場。」

緊接著另一個女孩打電話進來，激動地說：「別提了，我爸才更過分呢！你們知道他送給我媽啥禮物嗎？七條束腰緊身內褲，七條耶！還說，『老婆這可是我看網路廣告買來的，這麼一來，妳那些裙子褲子全都能穿上身了』！」

這個實在太慘烈，大家議論紛紛，這個禮物真是令人哭笑不得，或許哭的成分多一點吧。

最後一個打進來的是一個女孩子，她平靜地說：「有一年，我媽生日我爸就拿出一個信封，很乾脆地說，這裡有些現金，去買些你喜歡的東西吧。我當時真是無語了，我媽也無言以對。當然，在我這個年齡，如果爸媽送我一些現金，我會很高興地收下，可是對於多年的夫妻，總該費點心思去哄哄女人吧？」兩個主持人不由得長長地嘆了一口氣，「他們實在太不懂女人了。」

這時，主持人突然說，「各位聽眾，現在就在線上，有個爸爸打電話來，他說想要表達一下自己的意見。」接著聽見一位中年男人的聲音，打抱不平又很委屈地說道：「我覺得爸爸們送出的禮物都非常實用啊，真不知道為什麼大家有這麼多的意見？」

大家沉默了好一會兒，也許他們和我想的一樣：以上的禮物，有沒有哪一件是他送的？