小女兒出門度假一周，留下家裡兩隻貓和一條狗需要人照看，老媽我理所當然是第一人選，不但盡心盡責，最難得的還免費。

說到照顧寵物，我可是資深人士了，當年大女兒養了兩隻法國鬥牛犬，因她經常出差，我就順理成章地成為照顧兩個狗孫最佳人選。有時候是住我家，有時是我打車去短暫照顧，只因即使來回機票也比請人照顧或者送寵物照護所便宜。

幾年前，兩隻鬥牛犬中的小黑因為特殊需要，被送到老家的農場；去年夏天，另一隻鬥牛犬大白又魂歸天國，大女兒太傷心，說是不會再養狗了。我以為終於可以清靜一下，沒想到小女兒立馬就用行動戳穿了我的天真。

兩個女兒都是從小想養狗，我們一直沒同意，然而女大不由娘，養寵物的心願就實現了。先是老大、現在是老二，都是不容分說，將老媽綁上照顧寵物的戰車。先生說你可以說「NO」，但實際上，怎麼好說出口。

去年底，小女兒響應寵物收養中心的呼籲，收留了兩隻寄養貓，我知道後就對先生說，他們篤定會收養那兩隻貓，因為女婿愛貓成癡。果不出我所料，兩隻貓就在她家安營紮寨了。再去她家，那是一個舊貌換新顔，家裡安了高高的貓爬架，貓籠子、貓墊子、貓玩具、自動餵水餵食裝置、貓沙盆，一應俱全；櫃子裡是各種品牌、各種口味的貓零食、貓罐頭，琳瑯滿目，比人吃的食品還豐富。

聖誕節 ，他們出門度假，讓我去照看兩隻貓，女兒詳細交代注意事項，不亞於照看一個小孩。我的任務除了每天清理貓沙盆、注意水盆和食盆是否保持有水和有食物的狀態，還要每天陪牠們玩耍兩次。

兩隻貓大多數時間與我相看兩不厭，但是太長時間不理牠們，牠們就會來求關注，悄悄來到我身邊，用那冷冷的鼻頭蹭蹭我的腿，再用細細的牙齒輕輕咬一下，我俯下頭去，牠們就會以一種慵懶的姿勢躺下，我伸手撓撓牠們，牠們舒服地享受，然後滿意地離去。

今年春天，小倆口又去領養了一隻兩個月大的狗，小狗的加入不但添置好些狗狗的用品，小狗的照顧和訓練也是一項費力費心的工作，不只是訓練定時大小便，還要控制和顧及牠的情緒，隨時陪伴在側，就像照顧一個人類的嬰兒。有好幾次，小倆口只是出去吃個晚餐，也不放心留小狗獨自在家，還要開車送來我家；怕牠孤單，睡覺的籠子放在小倆口的臥室，睡覺時開啟白噪聲幫助牠入眠；因為我睡客房，女兒還特地買了baby monitor， 一個放我房間，一個放在狗籠上，方便我及時查看。

現在狗狗六個月大了，控制大小便訓練得很好，客人來訪也知道控制情緒，不像以前人來瘋，與兩隻貓也是打鬧有度、相處和諧，但是一看見我與貓貓玩，牠一定會跑來橫在我與貓之間，嫉妒心極強。

貓狗雖然不會說話，但以我有限的經驗 ，牠們在與人的交往中，似乎也會思考，也會揣摩人的喜好從而迎合，得到更多關注和愛撫，牠們對你的信任和愛是純粹而真誠的。這麼多人喜歡養寵物，就是與牠們在一起毫無壓力，自己的身心也得到放鬆，雖付出金錢和精力，卻樂此不疲。