自從在高中地理課中知道「德國 黑森林」一詞之後，我一直在想，何時能有機會親近它？沒想到時隔六十年後，我終於來到位於黑森林、一個叫「黑森林村莊」（Black Forest Village）的地方一遊，圓滿了我多年來的夢想。

我們搭乘的遊輪停泊在萊茵河畔、德國境內的布萊薩赫（Breisach）。午餐過後，大家坐上巴士，直奔這個小村莊，為了享受黑森林裡幽邃的樹林和林間的步道 ，先生和我報名參加登山健行的隊伍。

在步道的起點，我們看到一座至今仍在運行的高架鐵路，導遊告訴我們，這鐵路是在上世紀為了運送黑森林木材，提供當時繁盛玻璃工業所需而建立的。我們一路前行，耳邊全是潺潺山泉的水聲和吹過林間的風聲，在這一片清幽中，我們感謝前人「逢山開路，遇水搭橋」的努力，讓我們在這滿是高大濃密的松樹、杉木和無盡泉水的步道上，盡情且行且走，享受這美好黑森林的洗禮。

因為時間的關係，在我們踏過不少小橋和攀登許多台階之後，只好依依不捨地向它告別。

回到村莊，我們走進幾處帶著濃濃山意的小屋。黑森林的咕咕鐘世界聞名，當我看著那一排排精雕細刻的杉木咕咕鐘時，我好希望那定時出來「咕咕」的布榖鳥，能和我來個不期相遇。在吹製玻璃的房間，我正好看到一位工作者，雙手穩健地完成他手中的作品，一下子勾起我大學時在實驗室裡對著本生燈戰戰兢兢，雙手拉出第一個毛細管，笨手笨腳窘相的回憶。很可惜在這裡，我無緣親眼目睹「黑森林巧克力蛋糕」的製作，所幸早在船上，我已經嘗過那櫻桃酸、奶油甜、巧克力苦和櫻桃酒香醇、道地德國「黑森林巧克力蛋糕」。

歸途，我本以為這次旅行就此結束，沒想到在窗外閃過的高壓電線桿上，我驚喜看到幾隻鸛鳥（stork）正從牠那超大的鳥巢裡遠遠地看著我們，為我們的德國黑森林之旅，畫上完美的句點。