猶他州 到底有多少個廢棄鬼城?上網查了一下,居然有一百多個!提起「鬼城」,就會聯想到西部電影黃金三鏢客(The Good, the Bad and the Ugly)裡那些破舊荒蕪的小鎮,人跡罕至,沙塵飛揚,還有主角克林‧伊斯威特(Clint Eastwood)黑著臉叼著菸的帥氣壞男孩的樣子。去鬼城沾點鬼氣,對我來說是一種好奇心的滿足。

二○二一年的鬼節剛過,跟老公說我們一起去逛逛猶他的錫安國家公園(Zion National Park),順便去鬼城轉轉吧。我們沿九號公路從羅克維爾(Rockville)向東行駛,一路「鬼迷心竅」地來到「鬼城」格拉夫頓(Grafton) 。這真是一個鬧鬼怪異的荒涼小鎮,信不信由你,剛進鬼城就被一棟小破屋吸引,小木屋的門本來是關著的,當我走近時,不知哪來的一股邪風,門吱扭一聲就開了,確確實實是那種拉長時間的吱扭聲,就像鬼電影裡面一樣,可惜沒來得及用手機錄下來。平時膽大心不細的我,這次還真嚇一跳,不知是巧合還是真的有鬼?

這鬼城小鎮讓我印象深刻,不僅是這棟破舊不堪的小木屋的門不打自開,並發出令人心驚肉跳的聲音,這裡還有一座建於一八五九年、保存還算健全的小學校、一座教堂和位於砂岩懸崖腳下的塵土飛揚的墓地。翻了一下歷史,在一八六四 年,這裡生活著大約有二十八個家庭。但到了一八九○年就只剩下四個家庭。由於生活環境惡劣,使這個原本還算熱鬧的小鎮有很多居民喪命於疾病、嚴重的自然災害和印地安人的襲擊。

據說有一家在幾天內死於白喉病的就有六人;還有一家慘遭印地安人殺害,包括幾個月大的嬰兒,當時的情景肯定是慘不忍睹。這些人死後就被埋葬在離小鎮不遠的砂岩懸崖下墓地裡。聽人說,這墓地經常鬧鬼,如果你在傍晚或天氣陰沉時來到這個墓地,可能時不時會聽到嬰兒的哭聲、孩子們的笑聲,甚至是令人毛骨悚然的尖叫聲;還有人說,偶爾會看到一個女人走在墓碑之間,她穿著印花布連衣裙,頭髮盤成髮髻,似乎是在抽泣,但當他們靠近她時,她就消失不見了。

離開鬼城後,我們各自調整心情,按預定計畫繼續前往錫安國家公園。

我跟老公說,這座城市曾經應該也像其他地方一樣住滿居民、街景繁榮,但繁華與凋零也許只是瞬間,無論是因為一場自然悲劇還是某些無法解釋的人為原因,當人們決定永遠放棄家園的那一刻,這裡的一切也就慢慢消失在人們的記憶中了。

對於我們這些尋求刺激的人來說,到鬼城荒鎮可以成為一次獨特的探險,有興趣的就去一探究竟吧!