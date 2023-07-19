多年前我開始搭乘地鐵 上班時，常常會在途中遇見瑞思，閒聊時得知，她曾經是一位醫生。瑞思熱情洋溢且健談，不僅回答我關於醫學 的疑問，還會分享她的家庭生活和旅行等等。

瑞思在印尼修完了醫學課程，通過美國醫生執照考試，完成培訓後，終於獲得醫師資格。因為多年的學習，她結婚較晚，年齡較大時才有了一個寶貝女兒。女兒年幼時，瑞思總希望多些時間陪伴女兒，可是身為醫生，卻常常為了病人沒日沒夜地工作，這種工作和生活的衝突常常令她感到痛苦，於是放棄了醫生的工作，找了一份在政府部門定時上下班的工作，雖然薪水少了很多，她卻找到工作和生活的平衡點。

瑞思的興趣愛好廣泛，和她聊天常常讓我大開眼界，聽君一席話，勝讀十年書。曾經有好長一段時間沒有遇見她了，再見到她時，我忍不住問：「怎麼好久沒有見到妳了？」她笑嘻嘻地告訴我：「我得了癌症 ，治療休息了半年，剛剛回來工作。」我大為吃驚，一直以為醫生都是特殊材料造成的超人，調理自己的健康不是輕而易舉嗎？

看到她病後消瘦的身體，我頗為憐惜，建議她嘗試針灸調理身體。因為我們住得不遠，所以常常相約一起散步。得益於她的醫學背景和積極樂觀的治療，瑞思恢復得不錯，生活回歸了正常。

幾年後，瑞思在體檢時發現了新生的腫瘤，她不得不再次接受手術切除，可是她竟然為了了卻一個念念不忘的心願，獨自到歐洲旅行，讓我跌破眼鏡，她真是和我了解的其他癌症患者完全不同。不過，她回來後興高采烈地向我描述旅途中的所見所聞，我又覺得如果一趟旅行能讓她這麼高興，也是非常值得了。

幸運的是，手術非常成功，她很快就恢復健康，我們開心地一起慶祝她的又一次勝利。瑞思積極樂觀面對病情的態度，也許是她戰無不勝的重要原因。

瑞思修完醫學課程，成功地在美國當上了醫生；又修完了戀愛課程，和先生攜手走進婚姻的殿堂；有了女兒後，開始修習母親的課程；得了癌症後，不得不修習生命的課程。

在「生活」這個大學裡，每個人都在修習自己的課程，只不過瑞思修習的課程內容豐富一些，挑戰性大一些。