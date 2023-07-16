生活中，我們常為他人喝采，卻忽略自己取得成績時，同樣渴望自身的鼓勵和肯定，而每一個自我喝采都會令人信心倍增，從而走向更大的進步。多年前，當我第一次單獨高速行駛，且路程超出平時範圍時，那種超越自我的感動，至今仍記憶猶新。

那是一趟海邊之行，全程來回一百五十英里，現在看來並不長，路也不複雜，但對於剛學會開車，且不太勇敢的自己來說，真要全程自己開車認路，卻有點猶豫了。記得在一個夏日的早晨，看著窗外誘人的陽光，但是還沒有單獨開過這麼遠的路程，這時，一句歌詞「If you never try，you will never know」在腦中閃現，於是我決定嘗試。

迅速整理行囊啟程，一看油量，還剩一半，為了萬無一失，還是先去了加油站 。那天剛過美國獨立紀念日，加油的客人不多，加油站的帥哥面帶微笑，趁加油的間隙順便為我擦洗了玻璃，臨別送上願我一天好心情的美好祝福，讓我頓時有種出門大吉的幸運感。

帶著祝福，我穩穩地進入了高速公路段，一直把車速控制在限速以下。漸漸地發現後面跟著一輛大卡車和我距離越來越近，無疑嫌我慢，我只好換到右邊，把快車道讓給他。不知不覺，那大卡車漸漸從我的視線中，我克服恐懼心理，按正常速度行駛了。

一晃半小時過去，車道也由兩條減少到一條，彎道同時多了起來。這次緊跟在我後面的是輛敞篷車，從後視鏡看到車主戴著墨鏡和太陽帽，一手把持著方向盤，一手悠閒地搭在無頂的車門上，車技明顯與我有天壤之別。

我穩了穩情緒，全神貫注地控制好方向盤和行車速度。幸好，那位朋友相當友好，一直和我保持恰好的間距，沒有逼我快行的意思。感激之餘，迎來了一段允許超車的路段，趕緊自覺讓到右邊，敞篷車擦身而過，接著一輛輛車在我左邊呼嘯而過。看我把人家憋得，好吧，誰沒有過頭一回。

接下來沿途夾道都是森林，高高的樹木青翠茂密，像天然的天氣調節器，打開車窗，微風便送來陣陣海的味道。我知道我已經離海邊越來越近了。

追逐著海的氣息，終於到達目的地。停好車，走向沙灘，脫掉鞋襪直奔大海。海邊風和日麗，天很藍，遠遠地和海連在一起；幾處白雲低低地聚集，悠閒地看著海浪嬉戲。浪不大，一陣一陣推著水。我趕著海水，把愉悅撒在海灘上。追罷海浪，我接著在溫軟的沙灘上沿海岸散起步來，一邊享受著最好的足底按摩，一邊收獲沿岸所見。

在海灘徜徉了幾小時，心滿意足後返程。回來時，心情安靜而踏實，又回到了川流不息的車道，又穿過了那片森林。沒有來時的忐忑不安，只有戰勝恐懼後的滿心歡喜。離家越來越近了，路也越來越熟，陽光是如此明媚，感謝夏日的陽光給了我一次為自己喝采的機會。