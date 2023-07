生活中,我們常為他人喝采,卻忽略自己取得成績時,同樣渴望自身的鼓勵和肯定,而每一個自我喝采都會令人信心倍增,從而走向更大的進步。多年前,當我第一次單獨高速行駛,且路程超出平時範圍時,那種超越自我的感動,至今仍記憶猶新。

那是一趟海邊之行,全程來回一百五十英里,現在看來並不長,路也不複雜,但對於剛學會開車,且不太勇敢的自己來說,真要全程自己開車認路,卻有點猶豫了。記得在一個夏日的早晨,看著窗外誘人的陽光,但是還沒有單獨開過這麼遠的路程,這時,一句歌詞「If you never try,you will never know」在腦中閃現,於是我決定嘗試。

迅速整理行囊啟程,一看油量,還剩一半,為了萬無一失,還是先去了加油站 。那天剛過美國獨立紀念日,加油的客人不多,加油站的帥哥面帶微笑,趁加油的間隙順便為我擦洗了玻璃,臨別送上願我一天好心情的美好祝福,讓我頓時有種出門大吉的幸運感。

帶著祝福,我穩穩地進入了高速公路段,一直把車速控制在限速以下。漸漸地發現後面跟著一輛大卡車和我距離越來越近,無疑嫌我慢,我只好換到右邊,把快車道讓給他。不知不覺,那大卡車漸漸從我的視線中,我克服恐懼心理,按正常速度行駛了。

一晃半小時過去,車道也由兩條減少到一條,彎道同時多了起來。這次緊跟在我後面的是輛敞篷車,從後視鏡看到車主戴著墨鏡和太陽帽,一手把持著方向盤,一手悠閒地搭在無頂的車門上,車技明顯與我有天壤之別。

我穩了穩情緒,全神貫注地控制好方向盤和行車速度。幸好,那位朋友相當友好,一直和我保持恰好的間距,沒有逼我快行的意思。感激之餘,迎來了一段允許超車的路段,趕緊自覺讓到右邊,敞篷車擦身而過,接著一輛輛車在我左邊呼嘯而過。看我把人家憋得,好吧,誰沒有過頭一回。

接下來沿途夾道都是森林,高高的樹木青翠茂密,像天然的天氣調節器,打開車窗,微風便送來陣陣海的味道。我知道我已經離海邊越來越近了。

追逐著海的氣息,終於到達目的地。停好車,走向沙灘,脫掉鞋襪直奔大海。海邊風和日麗,天很藍,遠遠地和海連在一起;幾處白雲低低地聚集,悠閒地看著海浪嬉戲。浪不大,一陣一陣推著水。我趕著海水,把愉悅撒在海灘上。追罷海浪,我接著在溫軟的沙灘上沿海岸散起步來,一邊享受著最好的足底按摩,一邊收獲沿岸所見。

在海灘徜徉了幾小時,心滿意足後返程。回來時,心情安靜而踏實,又回到了川流不息的車道,又穿過了那片森林。沒有來時的忐忑不安,只有戰勝恐懼後的滿心歡喜。離家越來越近了,路也越來越熟,陽光是如此明媚,感謝夏日的陽光給了我一次為自己喝采的機會。