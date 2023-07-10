加州 的帕羅奧圖是座幾萬人口的小城，城裡終年陽光燦爛，到處綠樹成蔭，鮮花遍地。

我住的老年公寓坐落市中心，優美的環境、樸素的木板房和不高的收費。公寓裡設施齊全，有健身 房、撞球桌、圖書館、公用的計算機和打印機，晚上還可以在會議室打麻將、玩撲克牌；琴房裡有鋼琴可以舉行文藝表演活動，公寓還經常請外面的樂隊和藝文團體來為老人表演，深受老年人歡迎。

公寓裡喜歡文藝和體育運動的人不少，練太極拳、跳舞蹈和打乒乓球，都有不少人參與，既鍛鍊身體又增進友誼；還有一些人長年堅持到離公寓不遠的健身中心打球和游泳，公寓裡充滿生機與活力。我們有幸在這裡生活了十四年。

公寓約一半住戶是華人 ，大家來自祖國大陸、台灣和香港，以及世界各地，共同的語言和文化拉近了彼此的距離，大家真誠相助，如同生活在溫暖的大家庭，大家都熱愛集體，並組織起華人聯誼會，積極開展文娛和體育活動，還為節日準備文娛節目。

兩個月前，我們華人聯誼會應邀到門洛帕克小城的一座老年公寓慰問演出，我們編排的節目內容豐富，吹拉彈唱和舞蹈都有，大家乘興而去，載譽而歸。之後，我們又為公寓裡的居民做了匯報演出，不僅華人朋友們很高興，不少非華裔的居民們也滿腔熱情地觀看節目，儘管他們不懂漢語，但仍然熱情鼓掌，演員們深受鼓舞。

朋友見我腳步匆匆，問：「每天忙什麽？像個年輕人似的。」「每天都在做自己喜歡的事，打球、游泳、畫畫、寫作和唱歌，跟昨天一樣忙。」我笑答。「昨日復昨日，昨日何其多？」朋友問。「昨日無窮多，所以我每天都在做著兒時就喜歡的事。快樂忙碌才不知老。」我笑答。