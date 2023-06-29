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一池碧水

禾清

我常常散步的公園裡，除了幾個湖泊外，還有一個小池塘。有一次散步時，聽到一陣窸窸窣窣的響聲，我回頭一看，只見一隻縮成一團的烏龜翻著跟頭從池塘岸邊劈里啪啦地掉下去，撲通一聲掉到了水裡，然後浮在水面上緊張地望著我，我忍俊不禁，笑著向牠招招手，牠一邊注視著我，一邊慢慢地游走，沉到水裡不見了。

以後每次走到同一個地方，我不免會想起這隻有趣的烏龜。自從疫情開始後，加州連年乾旱，湖泊和池塘的水位不斷下降，到了去年九月，池塘裡的水已經快見底了。和先生一起散步時看到這個情況，我們都很擔心池塘裡的魚兒，沒有了水，魚兒怎麼活呢？我們期待著公園的工作人員會將別的水源引注過來。

然而一天一天過去了，並沒有新的水源進來，池塘裡的水繼續減少。每次散步，我們都要查看一下池塘：「啊！水又少了。」我一想起魚兒晾曬在乾涸的池塘泥裡就很不忍心，可是這樣的景象一直沒有出現，因為很多野鴨、鷺鷥、鴛鴦等水鳥來了，在這麼淺的水裡捕食，對牠們來說簡直如探囊取物。

當池塘裡只剩一灘水的時候，野草在池塘底部的濕土上立刻瘋長起來，連小鹿都開始來到這片新草地上悠閒自在地散步。更多鳥兒發現了這個新草原，老鷹在天空盤旋，烏鴉在池塘邊的樹上呼朋引伴，大雁開始在草叢裡覓食，鷺鷥則一動不動地站在池塘底部的枯木上，等著捕獵下一條魚兒；即將乾涸的池塘越來越熱鬧，卻聽不到水裡魚兒的呼救聲。

十月的天氣依舊艷陽高照，終於將最後一滴水也烤乾了，沒有看到魚兒失去水的悲慘景象，因為所有魚兒都被水鳥吃進肚子裡，這對魚兒來說，是幸還是不幸呢？一塊石頭終於落地了，我們不再為魚兒擔心。

二○二三年新年伊始，加州接連遭受幾場暴雨侵襲，緩解了連年的乾旱。雨後在公園散步時，看見湖泊水位大幅升高，乾旱數月的池塘又恢復到往日的碧波蕩漾，池底的草叢被雨水淹沒得沒有一絲痕跡，彷彿什麼都從未發生過。

因為今年充足的雨水，花草樹木生長的比往年都茂盛。夏天來了，池塘邊上的灌木叢長得幾乎和我一般高。在灌木叢的掩映中，我閒閒地欣賞碧波蕩漾的池水和岸邊鬱鬱蔥蔥的綠色，風輕雲淡，歲月靜好。不禁想起那隻受了驚嚇的小烏龜，不知道在這一場迷你版的滄海桑田變換中，牠是否已經逃離到其他湖中生活？是否安然無恙？

世間的一切就像這一池碧水，該來的時候就會來，該去的時候就會去，來來去去之間，便是一場人生。

加州 暴雨 疫情

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落單嬰幼鹿

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