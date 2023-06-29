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落單嬰幼鹿

鄒少男

圍繞著泰森老年公寓大樓的周邊，有一條長達五百多米的柏油小路，是老人們散步的路線之一。公寓大樓的背後，有一座長滿了高大橡樹的高地，高地的頂峰與六層樓的公寓大樓齊平，高地面積百畝有餘，上面生活著十幾隻鹿。

這群鹿因長時間與人和諧相處，不怕人，經常是相隔七八米距離與你對視、任你拍照，而後再大大方方地轉身離去，牠們還不時溜達到公寓大院裡、停車場去轉悠。

我最感興趣的是注視這個族群中的幾隻幼鹿。俗語說初生之犢不畏虎，幼鹿也一樣，以更近的距離靠近牠們時，牠們不是機靈地躲開，而是近乎遲鈍、慢悠悠地轉身離開。

那天夜間下了一場不大不小的雨，早飯後我與老伴散步，在公寓大樓後面靠近高地一側路邊，發現一隻小得不能再小的小鹿躺在草地上。有生以來第一次看到這麼小的鹿，我吃了一驚，小鹿也許是第一次見到人，圓圓的大眼睛盯著我，搖晃著站起來，勉強向坡上走了幾步，鑽進一處小灌木叢裡趴下。我們靠近仔細觀察牠，斷定是一隻出生不久的嬰幼鹿，不知是何原因鹿媽媽丟開了牠。

老伴說，如不餵養牠會被餓死，於是我趕快回家端來一大碗加熱的牛奶，但嬰幼鹿還不會自己張嘴喝奶，可是我們既沒有奶瓶也沒有奶嘴，又沒有打針的針管，無法讓牠進食牛奶，只好幾次強行把小鹿的嘴拱進奶裡，此舉能滲進嘴裡的奶寥寥無幾。

為了讓小鹿盡快找到媽媽，我們引導牠從小灌木叢中走出，趕牠向高地艱難地走去；下午，我們又到高地邊緣，看到有兩隻大鹿站在坡上看著我們。

此時似乎有點放心了，相信小嬰幼鹿會碰上鹿群，鹿媽媽會盡自己的責任。

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