一直以來，美國老警「暴力執法」的新聞不斷，他們似乎就是蠻不講理，對民眾老是鐵青著臉，兇巴巴的，甚至還可任意將人置於死地。

但最近我的所見所聞，卻又讓我覺得美國老警並非「鐵板一塊」，對他們也不可「一刀切」，他們有時也會「變臉」，給人們帶來驚喜與快樂。某天下午三點左右，我和朋友從舊金山 中國城搭計程車直奔金門大橋。我們興致勃勃從砲台處（Fort point）登上大橋，朝橋對岸遠景區（Vista point）徒步而行。走著走著，不料我們已經走過大橋的中線，當我們疾步走到橋的另一端時，已感到精疲力盡、全身無力了。

再一看時間，已過了下午四點半，我們還要回中國城下塌的酒店取行李，再搭乘當晚八點三十五分的航班從舊金山飛回洛杉磯 。時間十分緊迫，我急忙打電話叫計程車，但足足等了二十多分鐘，卻不見一輛計程車蹤影，真讓我急得團團轉。

這時，我發現一輛警車停靠在大橋不遠處，我便硬著頭皮上前向一位白人老警求援，想不到他一聽說我們要趕搭飛機回洛杉磯，二話不說，讓我們快上車，送我們回到大橋另一頭。這是我來美國三十多年第一次坐警車，警車很快從金門大橋奔馳而過，停在一輛計程車旁。此時此刻，我對這位為民解難的老警肅然起敬，並向他表示由衷感謝。

我的好友小筠住在亞利桑那州一個小鎮，日前駕車外出，汽車 突然在高速公路上爆胎。她在前不著村後不著店、人煙稀少的公路上，正絕望走投無路之際，一輛警車閃著警燈急駛而來，警車上跳下一位女警，了解情況後，竟與小筠一起把破損的車胎從車上卸下來，又搬上警車。女警一邊安撫小筠，一邊啟動警車，想不到女警開了二十多分鐘車程，找到汽車修理廠，把車胎打上補丁，又馬不停蹄折返小筠汽車拋錨地方，一下子化險為夷。小筠萬萬沒想到，現在美國老警當中還有這麼好心腸的女警，真叫人刮目相看。

我的姪兒小榮剛從上海移居洛杉磯不久，一天晚上，他開車在高速公路上遇見一個變道岔口，稍不留意，忘了及時換線變道，但他卻來了個緊急變道，硬是把車從路肩上往右駕駛，進入右轉車道。所幸此時後面沒有車開過來、否則不撞車才怪呢！

小榮暗自慶幸這次「瘋狂駕駛」有驚無險，不料，後面一輛警車鳴著警笛追上來，一位白人老警走到小榮車前，查看他的駕駛執照和汽車保險資料。老警見小榮講英語結結巴巴，乾脆用手機中英文翻譯軟體打了一排中文字：「你今天違規開車十分危險，現在警告你，以後不可以再犯這樣的錯誤」。老警既嚴格執法，又以教育開導為重，對初來乍到的菜鳥新移民「放一馬」，讓小榮對美國老警的形象不得不另眼相看，充滿讚美與佩服。