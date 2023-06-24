布里奇波特廊橋。（曾妙容 ∕ 提供）

車子一路馳騁，穿進美麗的春光裡，沿山的高速路邊綠草漫漫、野花盈盈。傑克和我們、祖孫三人攜手去旅行。

走進停車場，一座「人」字形斜頂巨大穀倉矗立在眼前，裡頭擺放十九世紀的農耕用具，可惜鐵鍊把關，只能從縫隙觀望。農舍側邊是一間大門緊閉的小木屋，頂上「冰水」、「殼牌」的招牌依舊在，廊下一座狀似抽水機的加油設備，終究敵不過日新月異的變化，在滔滔的歷史洪流裡淪為骨董。不免擔心一個九歲大的孩子，會不會認為這樣的景點太無趣。

建於一八六二年的布里奇波特廊橋（Bridgeport Covered Bridge），長兩百三十英尺、寬十六英尺，在採銀礦的高峰時期，一度成為連結美西的重要通道，現今則是加州 最古老、最長的一座廊橋，早就失去實用價值，成為今人緬懷舊時光的象徵。廊橋似乎敵不過歲月和風雨摧殘，兩側橋壁全是嶄新木塊片片接綴，頂上梁木新舊交錯，左右二十六組交叉的支柱久經風霜，看得出整修團隊照舊修舊的用心。

「哇！哇！」聽見傑克連聲讚嘆，我這才放下心。只見傑克迅速掏出手機 ，先為橋畔鐫刻沿革的石碑拍照，接著一邊走一邊錄影，當我從窗口下望南尤巴河淙淙流水時，他已上傳完畢，一段旅遊即時畫面彈指間飛到他爸爸眼前。回想我九歲時愣頭愣腦的呆樣，祖孫三代的差異，真是難以丈量。

下午直奔處處歷史遺跡的淘金古鎮內華達城（Nevada City）。老鎮人口不多，房舍依山建築；主街連棟騎樓有餐廳、精品店、畫廊、博物館等，沿著街道行走，也許每個遊客的腳步，都有可能和胡佛總統曾在這兒當金礦工人時的腳痕相逢。

草谷（Grass Valley）距離內華達鎮咫尺之遙，被礦山包圍，是加州著名的金礦區，人口多元化，一九五○年代淘金業吹起熄燈號，徒留主街兩側逶迤連綿的老舊建築，印證當年熱鬧喧嘩的景況。我們去得晚，寒風蕭瑟、行人稀疏，心裡莫名興起繁華落盡後的淒涼。值得慶幸的是，傑克品嘗到最愛的握壽司和魚卵蓋飯，一頓晚餐吃得笑逐顏開、滿臉幸福。

臨八十號公路邊的奧本（Auburn）老街，作為十九世紀初礦工居所與貨物轉運重鎮，如今寫滿寂寥。默默矗立的礦工雕塑、巨大的採礦機械和紀念及解說的文字石碑處處可見，這是三個採礦山城的共同特色。傑克拿起手機把所有的說明一一收入鏡頭；仔細觀察他的一舉一動，真不是走馬看花來的。

到沙加緬度坐觀光 火車，是我們特地為傑克安排的活動，可惜碰上春假孩童旅遊潮，車票早就賣光。退而求其次，趕上正要出發的觀光渡輪，一路巡遊沙加緬度河，只見河岸邊遊客熱情揮手，水上餐廳、旅館錯落。

我們陪著傑克從搖晃學步起始的沙坑，拓展到公園的遊戲場，再到各式各樣的樂園，終於等到可以帶出門去。雖然在旅館的晚上，傑克不斷傳簡訊跟媽媽訴說心情，媳婦卻為了孩子離家還念著自己，感動萬分。

三個人的旅行圓滿結束；兩天一夜的行程，對一個九歲的孩子來說，正好。