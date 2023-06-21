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包粽子

夏嫿

端午節到了，我準備包粽子的時候，腦海裡一下湧出好多兒時的回憶。

我的家鄉在大陸江南，那裡的端午節特別隆重，大家早早就開始準備。外婆總是說古話有講：吃了五月端陽粽，寒氣高高送。為了徹底送走寒氣，大人們開始醃鹹蛋、做皮蛋，還有龍舟賽，門上貼對聯的地方要掛上艾草，家裡也薰上一回，還會用五彩絲線做成精美的香囊、彩色袋子、裝飾稜角等。那些漂亮的袋子會裝進染成紅色的鴨蛋或鵝蛋；比哪個蛋大、碰蛋都是小孩子們樂此不疲的遊戲。

小孩子玩的時候，大人便忙不迭地包粽子。家鄉習慣吃的是鹼水粽子，餡是糖，甜的，這些都是我不喜歡吃的。鹹鴨蛋和皮蛋卻是我的最愛，每次吃都如開盲盒一般，鴨蛋黃是否流油？皮蛋是否是軟心的？上面的花紋會有多美？總會有出其不意的結果。

我雖然不愛吃鹼水粽子，但特別愛看家人包粽子。外婆和母親都是包粽子的好手，家鄉的粽子不僅講究外形漂亮齊整，同一根繩子紮一串。紮粽子是高超的技術活，如果有一點破損和漏氣，米就不會黏合而是散開，也就不好吃了。

後來有位鄰居叔叔娶了廣西的太太，給我們帶來了粽子的新風味「枕頭粽子」，裡面放肉的，味道之好我至今難忘，不過那時生活貧困，肉是稀罕物，而且枕頭粽子巨大，是鹼水粽子三四個大，包法也不同，家人都沒有去學習，所以始終都是過節時鄰居給一兩個。

大學畢業後，生活逐漸好轉，才知道粽子有好多品種和口味，也那麼好吃，如嘉興的肉粽、紅豆粽，還有廣東的粽子，裡面有蛋黃和綠豆。記得剛到加拿大時，同住的大姐給我們包了純白米粽，也好吃得令人耳目一新，我帶去語言學校，切成小塊沾糖和同學分著吃，別班的老師過來，我順手給了兩個，忘了說明吃法，結果那老師居然啃了半天的粽葉。

我自己開始包粽子是來了美國之後。因為住在南方小城，華人並不多，唯一的華人超市裡有賣冷凍粽子，但味道還不如家鄉我不愛吃的鹼水粽。我終於下定決心，自己嘗試包粽子，綜合難易度和口味的偏好，我選擇了嘉興肉粽為模版，這個相對而言製作簡單，紮不緊漏了味道影響也不大，同時用料簡單，但味道卻絕對上乘。

出乎意料，我包的粽子雖然外形奇醜無比，卻屬於心裡美類型，一出鍋就得到周圍朋友鄰居對我的認可，於是一發不可收拾，不僅每年端午包粽子成了我的慣例，甚至平時想吃的時候，也自己包上一堆放冷凍箱慢慢吃。

今年我的家鄉舉辦國際龍舟賽，傳過來的視頻裡看到現場氣氛熱烈，晚上的煙花璀璨非凡、美輪美奐。可不知為什麼，我卻依然懷念幼時家鄉的端午節，還有那些我不愛吃的鹼水粽子。

端午節 華人超市 加拿大

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