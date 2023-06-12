羚羊谷（Antelope Canyon）。(作者提供)

好友玫瑰去美西旅遊，傳來幾張景觀照片，註明是在羚羊谷中拍攝的。我立刻被這些相片驚艷不已，好友玫瑰手依岩壁顯得英姿颯爽，多麼美妙絕倫的景象。

我立馬上網查詢，原來羚羊谷（Antelope Canyon）位於亞利桑那州的北部，是世界上著名的狹縫型峽谷之一，由上羚羊谷和下羚羊谷組成，是絕佳的攝影 景點。它屬於納瓦霍部落保護區，不屬於美國國家公園，一切由印地安人自行管理。

無獨有偶，今年四月下旬，老公與我去拉斯維加斯自由行數日，我從旅行社廣告中看到有下羚羊谷（Lower Antelope Canyon ) 一日遊，迫不及待地報名參加。出發前一天，導遊發信息給旅客，說因地形地勢之故，不可穿高跟鞋、夾腳拖鞋，一定要穿舒適易行的球鞋，而且進入峽谷不可背皮包袋子，只允許帶照相機、手機 。

由拉斯維加斯至羚羊谷，車程約四個半小時，遊覽車在沙漠公路上往北直奔。車行一半，導遊宣布剛剛接到公司電話，說因天氣因素，羚羊谷目前暫時關閉，車內立刻哀鴻遍野，我立刻想到我曾在網路上看到的一個故事：一九九七年，有十二個人在峽谷內，突然暴洪來襲，他們走避不及，被暴洪沖走，這場意外只有一人生還。我暗忖，還是應該安全為首，同時導遊再度安慰遊客，表示臨時關閉是時有的，請大家稍安勿躁，靜候佳音，車繼續往前行。

快到目的地時，公司再來電話，說風速減弱，決定再次開放峽谷。按照羚羊谷的規定，每一組十個人，一位印地安人做導覽，那天共有五組，老公和我被分配在第一組。從出發點走到峽谷口約十分鐘路程，一路滑滑沙沙碎石子路，非常難行。我倆七十多歲，行動緩慢，很快地第二組趕上了我倆，再一會兒，我倆已落在第三組了，到達谷口時，全組人員都在等待我倆，我一直抱歉，但那位印地安導遊卻說，他曾經帶過一位一○二歲的男性長者，表示我倆還很年輕，替我加油。

谷口外表不起眼，如果不留意是很難被發現的，入谷口只有一人寬，與地面同高，必須由一金屬樓梯和繩索等物協助往下深入幽深的谷底，頗為驚險。谷內沒有照明設備，所有光源來自峽谷頂端天窗的光線，光線經過岩石紋理不規則的折射，反射千變萬化的色彩，真是奇幻美景。

谷道內岩石岩壁經過山洪沖刷，紅色沙岩、光柱、色彩斑斕的光線，千迴百轉，造就了一個迷幻世界，真是美不勝收。

每個遊客都拿著手機、相機拍個不停，大家都想抓住那千變萬化的每一瞬間，我也是一步一搖回眸中，時時戀戀這難以言語的美景。

谷道行大約一個小時，走出谷口時，風沙漫天，沙漠氣候變化無常、難以想像。導遊告訴我們，羚羊谷管理局後來因為風速不穩定決定關閉，我們是那天最後的一批遊客！真是感恩，羚羊谷給了我一段美好的回憶。