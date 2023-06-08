我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

硬板子床與我

錚錚

想想看，我們一生有三分之一的時間是睡在床上，所以睡覺的「床」在每個人的一生中是一件大事。大學畢業後來美國讀研究所，第一天開始我就發現，我的床是個問題，因為我睡不好，這個「床」的問題從此由我單身到成家有妻兒後，總是存在。

到美國的第一天，我就不習慣美國人睡的床，我才仔細回想到小時候在台灣睡的床與美國的床有什麼不同。

我從小就睡「硬板子床」，也就是說根本不是一個「床」，是拼拼湊湊用來睡覺的一塊地方，只是有一塊硬木板或竹子編成的床，我在上面鋪了棉被，睡時有棉被子蓋在身上，很快就進入夢鄉。這樣的床我稱它為「硬板子床」。

家父由台灣移民到美國時已經七十歲了，他一生所睡的全是硬板子床；到了美國，他絕不睡任何美國人的床，我弟弟照顧他，只好用磚頭疊起來上面放一塊木板，然後把棉被放在上面，他才能安心睡。他睡在這硬板子床上到九十五歲才離開我們。

我隻身來美時，第一天到學校，是一位中國教授照顧我，我在他的住處短暫會晤，他告訴我他背痛，每天都睡在床邊的地毯上。現在想起，那不就是我說的「硬板子床」的變形嗎？

在我看來，美國人設計床，是要把一個極簡單的東西複雜化；比較便宜的床，睡上去，太軟，若要硬一點的，價錢就高很多。

我在想：為什麼不用一塊木板就好了？答案是：賺不到錢。美國人用彈簧、用海棉、用各種填料，不知道為什麼。

妻漸漸有背痛的毛病，早期我們買的床不能用了，她才去店中試睡，被售貨員說服， 買了價格昂貴的床墊以及全套產品，說是這床墊有「記憶力」。我對這些花招沒興趣，運到家來，又大又重，我睡在上面簡直是「受罪」，無法安眠。我們只好分開睡，我把軍用的行軍床上面鋪上木板，再放上露營的睡袋做床墊，我才能睡覺。

過一陣子，妻的背愈來愈需要換床，但她又不接受我的理論，去詢問教友的父母睡什麼床？她有了結論：要去買日本人用的「榻榻米」床。在我看來，榻榻米只是硬板子床的變形，妻很滿意她的床，但其實她根本就是睡在「硬板子床」上。

總歸而言，不論哪一方面，都不可把床的基礎改掉，那就是要有非常堅固的基礎（硬板子）。

移民 日本

上一則

斗姆元君

下一則

新官上任

延伸閱讀

多數人看衰經濟 但樂觀財務

多數人看衰經濟 但樂觀財務
省錢看過來 到賣場購物選商家「自有品牌」可省40%

省錢看過來 到賣場購物選商家「自有品牌」可省40%
台積電太操激怒美員工？網揶揄：沒「台灣肝」想得美

台積電太操激怒美員工？網揶揄：沒「台灣肝」想得美
大麻陽性 導致工作場所事故

大麻陽性 導致工作場所事故

熱門新聞

黛安∕圖

變心的妻子（上）

2023-06-03 02:02
黛安∕圖

變心的妻子（下）

2023-06-04 02:02
可樂王∕圖

初到美國時的困惑

2023-06-06 02:02
Mrs. H∕圖

灰燼的滋味（上）

2023-06-05 02:02
慈禧太后御筆「福、壽」橫幅，金黃色綾布上裱托紅斗方，上書「福」、「壽」二大字。中間鈐有「慈禧皇太后之寶」一印。其題字云：「慈禧皇太后御筆。光緒二十年十月。賜出使俄國大臣頭品頂戴湖北布政使臣。」。(圖:史博館提供)

台展出慈禧太后墨寶 但清末最有權的她 書法真的好嗎？　

2023-06-03 23:39

那些得失和悲喜

2023-05-31 02:01

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器