想想看，我們一生有三分之一的時間是睡在床上，所以睡覺的「床」在每個人的一生中是一件大事。大學畢業後來美國讀研究所，第一天開始我就發現，我的床是個問題，因為我睡不好，這個「床」的問題從此由我單身到成家有妻兒後，總是存在。

到美國的第一天，我就不習慣美國人睡的床，我才仔細回想到小時候在台灣睡的床與美國的床有什麼不同。

我從小就睡「硬板子床」，也就是說根本不是一個「床」，是拼拼湊湊用來睡覺的一塊地方，只是有一塊硬木板或竹子編成的床，我在上面鋪了棉被，睡時有棉被子蓋在身上，很快就進入夢鄉。這樣的床我稱它為「硬板子床」。

家父由台灣移民 到美國時已經七十歲了，他一生所睡的全是硬板子床；到了美國，他絕不睡任何美國人的床，我弟弟照顧他，只好用磚頭疊起來上面放一塊木板，然後把棉被放在上面，他才能安心睡。他睡在這硬板子床上到九十五歲才離開我們。

我隻身來美時，第一天到學校，是一位中國教授照顧我，我在他的住處短暫會晤，他告訴我他背痛，每天都睡在床邊的地毯上。現在想起，那不就是我說的「硬板子床」的變形嗎？

在我看來，美國人設計床，是要把一個極簡單的東西複雜化；比較便宜的床，睡上去，太軟，若要硬一點的，價錢就高很多。

我在想：為什麼不用一塊木板就好了？答案是：賺不到錢。美國人用彈簧、用海棉、用各種填料，不知道為什麼。

妻漸漸有背痛的毛病，早期我們買的床不能用了，她才去店中試睡，被售貨員說服， 買了價格昂貴的床墊以及全套產品，說是這床墊有「記憶力」。我對這些花招沒興趣，運到家來，又大又重，我睡在上面簡直是「受罪」，無法安眠。我們只好分開睡，我把軍用的行軍床上面鋪上木板，再放上露營的睡袋做床墊，我才能睡覺。

過一陣子，妻的背愈來愈需要換床，但她又不接受我的理論，去詢問教友的父母睡什麼床？她有了結論：要去買日本 人用的「榻榻米」床。在我看來，榻榻米只是硬板子床的變形，妻很滿意她的床，但其實她根本就是睡在「硬板子床」上。

總歸而言，不論哪一方面，都不可把床的基礎改掉，那就是要有非常堅固的基礎（硬板子）。