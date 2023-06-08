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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

另類送別

邱秀文

最近一位親友告訴我們，他剛送別了百歲母親，方式是將母親的骨灰射向太空

近年，為逝者舉行海葬或樹葬已不稀奇，而為家人辦理宇宙之葬，我們家族還是頭一回聽聞。親友說，他先徵得其他親輩的同意，然後委託專業殯葬公司將大體製成骨灰球粒存放家中，等待可以將骨灰射向太空的專技業者安排適當的歸葬時間，全部手續約七千美元，並且沒有污染或環保問題。

為什麼選擇穹蒼來安頓母親？他說，天際廣闊無邊，母親永遠有她生前喜愛的月亮和星河相伴，這景象既古典又現代，多麼富於詩意和浪漫。而後每當他仰望天空，就會感到與亡母有一種聯繫，彼此可以共同欣賞大自然的美麗和變幻，好像和亡故之人總是在一起屏息呼應欣賞。

高科技發達，他正努力收集母親生前的聲音，希望將來能夠交由人工智能置入，可以藉由ChatGPT聊天機器人來進化，很可能有機會和母親對話家常。只可惜老一輩留下的聲痕很少，但身為機械博士的他，有信心科技突飛猛進能夠克服這個難題，增加自己與母親的交流溝通。

他說，沒有選擇傳統的土葬或設置靈骨塔供奉，主要是因為百齡母親經歷過悲歡歲月、戰亂及逃難；從大陸、台灣、到美國，幸運度過承平年代，得以安享晚年，在尖端高科技世紀安詳走完人生，不妨採取最平和又先進的思維處理她的後事。

我們的家族以食物來送別，是一種溫暖貼心的方式，親友們在遙望上天祭祀的同時，特別選擇在長者生前喜歡享用的餐廳，點選老人家愛吃的美食，大夥兒憶事懐人舉筷同餐，好吃的東西最能緩解傷逝的悲哀。

也有得到母親手藝真傳的友人，由其中一、二位子女下廚，烹飪媽媽的味道，重現母親溫潤可口的手澤。親友最近在追思紀念亡母時，便採取此種方式。母親往年既是職業婦女，又需主持家務，教導子女，身心沉重辛苦之餘，還奮力烹煮美味營養三餐，為孩子留下深刻的餵養記憶。

另一位長輩生前沒有交囑自己往生後如何處理，子女知道她長住濱海城市，一向喜歡觀海散步，於是將其海葬。之後，兒孫取如一枚湯圓的骨灰，加上放滿子女所寫精簡追悼詞或僅有簽名的精緻透明玻璃小瓶，將此物埋葬在英年早逝、為國殉職的丈夫的國家公墓衣冠塚旁。如此，他們的魂魄和情意便能永久相依相守。

孩子聽完這些送別故事，說每一則都很感人，也很有趣，如果未來有機會到月球旅行，將攜帶先祖愛吃的食物製成太空餐，在雲端與先祖們共享，說不定還可以利用人工智能和他們打麻將呢！這也是一種異想緬懷的情思吧。是我們這一代人想都想不到的景象，令送別在感懷哀悼中，增加了幾分仍能在虛擬中相聚的想像，生與死的界線和距離也似乎能夠愈來愈被縮小了。

太空 人工智能 雲端

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