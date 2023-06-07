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沙漠火山與駱駝

巫嘉清
沙漠火山與駱駝。(作者提供)
沙漠火山與駱駝。(作者提供)

記得初二時，趙毅老師教我們唱了一首好聽的「玉門出塞」，歌詞中那句「天山融雪灌田疇，大漠飛沙懸落照」把我帶進想像中的美景，更假想在夕陽西下時，沙漠上有駱駝排著隊，跟著領隊人向漫無邊際的大地前進，是多遼闊的一幅畫。

後來三毛那本「撒哈拉的故事」出版，轟動了當時無數年輕人的心，讀過她文章的人，誰不被她的沙漠故事感動？誰不羨慕她背行囊，過著波希米亞式的生活，為愛情遠走沙漠的浪漫執著？沙漠因三毛筆下的述說更增添其魅力。

但真要踏上沙漠、看火山騎駱駝卻不是容易的事。日子在繁雜無盡的妻子、媽媽、工作、家務的定格中逝去，這些玩的念頭已模糊消失，沒想到在十年前，竟然有機會尋舊夢。

二○一二年九月，弟弟、弟妹、外子和我上了我們喜愛的海洋遊輪(Oceania Cruises)，十二天旅程，從西班牙的巴塞隆納到葡萄牙的里斯本。吸引我們的是，這航線將途經非州、包括嘉那利群島（The Canary Islands），那是三毛居住過的地方，能親臨參觀當然不願失去機會。

船舶在聖克魯斯德拉帕爾馬城（Santa Cruz de Palma），我們參與船上的導遊隊伍，行程包括到Los Tilos國家公園看熱帶月桂樹林，那是屬於世界生物圈的保護區。接著去一個小酒廠，驚訝地知道他們如何能在火山、沙漠中種植葡萄來釀酒。我們品嘗其出產的優秀白酒，然後去看著名的Charco Azul，這是千萬年前火山爆發時，在海灣形成的一個天然海水游泳池，許多人在其中戲水。

最後高潮來到在阿雷西費（Arrecife）的Tamanfaya國家公園。導遊帶我們去公園一角的火焰山（Montanas del Fuego )，這裡是火山在兩、三百年前噴發後留下的痕跡，層疊連綿的山脈寸草不長，岩石顏色變幻，火山熔岩在陽光下的陰影加上彎曲的海岸線，構成一幅與眾不同的美麗畫面。

然後我們被帶到山後的沙漠區域騎駱駝，只見兩排約有十二隻一組的駱駝坐在地上，牠們都戴上口罩，一隻隻被繩子連結成一小隊，駱駝峯上放了左右兩張金屬椅子和放腳的板子。大家忙著照相後排隊上座，我和外子分坐左右椅子，他比較重，所以我這邊放了一個沙包加重以保持平衡。

大家準備好之後，有一個左手拿著繩子、右手拿著拐杖的領隊，慢慢走在最前面領路，一隻隻駱駝站起來開始跟著走。

我第一次坐駱駝，當然緊張兼興奮，很快發現坐在上面其實不平穩不舒服。領隊帶著隊伍上下山坡，沙漠平靜無風，駝隊安靜徐行，完全沒有我年輕時想像「大漠飛沙懸落照」的景象，但能一圓火山沙漠騎駱駝的舊夢，讓它變成旅程中珍貴的回憶，也不虛此行了。

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