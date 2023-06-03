竹子性喜溫熱潮濕，主要分布在地球的北緯四十六度至南緯四十七度之間，屬於熱帶、亞熱帶和暖溫帶地區，美東馬里蘭州 就在這個範圍内。我每天上下班均途經一片竹林，近日春日靚麗，地面冒出長長短短無數貌似小粽子的竹尖，我知道小鏟子挖下去一定是春筍。

筍是竹的嫩芽，所以稱爲竹筍。小時候媽媽做的春筍菜餚，包括清燉春筍湯、爆炒春筍、春筍炒粉絲肉片、涼拌春筍，無論是暖湯或熱炒，春筍的嫩爽口感和鮮美，總是齒頰留香。母親去世後，我買罐頭油燜筍權充，可惜味道是天壤之別，媽媽的味道只有夢裡追尋。

結婚以後，姆媽跟我們同住，她從東方超市買來春筍，做紅燒春筍五花肉，加了醬油和冰糖，用砂鍋慢燉，春筍吸進五花肉的油脂，質地不柴入味、鹹甜交加、色澤紅亮。大家都撿春筍吃，非常下飯，紅燒肉被孤獨遺漏，等著第二天拌麵條下肚。

北宋大文豪蘇軾說：「寧可食無肉，不可居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」我猜蘇大師若死而復生，吃了姆媽的紅燒春筍五花肉，必然翹起大拇指說：｢不瘦不俗，正合吾心。｣或可消減他内心｢十年生死兩茫茫｣的悲戚。

因為天天見到那片地面毛尖竹林，下班回家念叨姆媽的紅燒春筍五花肉，於是有一天，打開冰箱見到兩根毛茸茸的春筍和一盒五花肉，立刻興奮地拿到水龍頭下清洗去殼，用菜刀裁出三公分長、一公分寬的長條，也把五花肉切成寬長各三公分的塊狀。姆媽先在沸水裡煮兩分鐘，褪去春筍的苦味和豬肉的腥味，然後瀝乾水分放入高壓鍋，加入調味料和冰糖，壓三十分鐘，然後起鍋。

姆媽笑咪咪地端出一盤上面鋪著筍條閃亮紅燒肉，大病初癒的她不宜吃葷，我獨占大自然的精靈，不辜負大自然母親的贈與。