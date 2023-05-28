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太平洋之美

彗心

春日，我獨坐在舊金山的岩石上，面對世界面積最大的太平洋，享受陽光，放飛思緒。

眼前海天一色，海面波光粼粼，一隻隻海鷗就像一個個快樂的音符，活躍在海天之間，或像張開弓箭般飛向藍天，一群群竊竊私語，專心覓食。放眼水天相連的遠方，遙想散落在太平洋上島國的誘人風光：擁有世界最大最長的澳洲大堡礁珊瑚群、名聞遐邇的斐濟火山島、人鯊共泳的帕勞鯊魚城等。

如果我是船長，就把船靠過去，到太平洋上的島國走一走。探望紐幾內亞作為國旗國徽元素的極樂鳥、品嘗馬來西亞的白咖啡、領略湯加的樹皮布；或乘坐竹筏漂流，或徒步熱帶雨林。如果我是鯤鵬，將展翅扶搖千萬里，把美國人民的問候送到太平洋上的千家萬戶。

太平洋是一座歷史博物館，連綿千萬年。考古學家在海中發現古代黑色的人面獅身像和伊希斯神像，黃磚鋪成的道路，貌似城堡的畫面。這裡有太平洋戰爭中墜落的戰機和重型巡洋艦「印第安那波利斯」號。

跨越太平洋的海底光纜就像一條銀線，串起海底的點點滴滴，在人類飛向太空的美夢探索過程中，數百個航天器和衛星的遺體安息在這裡，隨著科技的進步，豐富了太平洋的館藏。

太平洋是個聚寶盆，蘊藏著比陸地多出幾十倍、甚至是上千倍的礦物質，如銅、鐵、錳、石油、天然氣以及煤炭等。我們食用的海鹽，有相當一部分從海水中提煉，人們賴以生存的氧氣百分之七十由海洋提供，隨著科技的發展，將有更多的寶貝被發現。

太平洋又是海洋生物的樂園，令人嘆為觀止。據統計，海洋植物有一萬多種，有地球上唯一完全生活在海水中的植物海草；有美麗奇特的珊瑚，像花朵，像分枝的鹿角；有形態各異的海藻和保護海岸生態系統平衡的紅樹林等。這裡的海洋生物有近二十萬種，令人目不暇接：有長達三十多米，體重一百多噸的哺乳動物藍鯨、有時速超過百公里的旗魚、有頗具靈性的河豚等 。我多想變成一條美人魚，與海浪共進退，與水族共起舞。

眼下正值退潮，經過海水長期打磨的沙灘，妝點著大海饋贈的海星、蟶子、石鱉、寄居蟹等，色彩斑斕，猶如一幅印象派藝術家的畫卷；而令人刺目的是海灘留下的人造垃圾：折斷的釣魚竿、破損的魚簍、塑膠袋等，破壞了風情萬種的海灘，也為海洋生物帶來困擾與危險。海豹被廢棄的漁網纏住、海龜鼻子裡插著塑膠吸管、擱淺海岸的鯨魚肚裡填充了一大堆垃圾。一個比印度面積還要大的海洋垃圾帶正在南太平洋形成，令人怵目驚心。

今年三月，經過世界綠色和平組織近二十年的推動，聯合國正式通過「全球海洋公約」，這個跨國度、跨種族、跨黨派的和平公約，成為地球人保衛海洋的行動指南，可喜可賀。

我企盼科學家有更多讓人類與自然和諧、陸地與海洋共生的研究發明，企盼保護海洋成為全人類的共識。

我願在守護海洋的馬拉松中與環保志願者並肩同行，綠化居家環境，愛護大自然的一草一木、堅持垃圾分類、減少使用塑膠製品、能走路不開車、杜絕糧食、水和能源的浪費，把美麗留給海洋。

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