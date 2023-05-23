堪稱文化大熔爐的紐約，是美國語言和人種族群最多元化的城市，走在曼哈頓 的街上，可以聽到各式各樣不同口音的英文，那就是所謂的「鄉音」吧！有些人很自然的隱藏鄉音，可以說一口很溜的美式腔英文；有些人的鄉音卻是如影隨行，一開口就曝露家鄉的國度。

在我許多來自不同國家的朋友中，他們的鄉音常是讓我覺得跟他們最親近的地方，他們獨特的口音凸顯他們不同的文化背景，但因為同樣是離家千萬里在這裡重新生根的人，又讓我覺得我們其實很相近。

從小在台灣鄉下長大的我，第一個學會的語言是客家話。小學一年級時，學校裡有些年紀較大的老師們常常用國語和客家話穿插著上課，剛開始上學的我還以為那是很正常的事，直到小學二年級我們家搬到一個較大的城鎮，我才意識到自己的口音跟鎮上的小孩原來很不一樣。

直到現在，我都還記得第一次在新的學校被老師點名念課文時的情景，我才念了第一句，全班同學突然轉身看我，然後哄堂大笑，當時因為年紀小，也不知道他們在笑什麼，就在他們此起彼落的竊笑聲中念完了一整段課文。後來才知道，因為我的客家口音太重了，在小鎮長大的同學們沒聽過那樣的口音；好在那時的我粗枝大葉，不懂得難過或難堪，很快就跟新朋友們玩在一起，而我的客家口音也很快被小鎮口音替代了。

那大概也是我當年剛到美國時的願望吧？想要不露痕跡說新的語言，倒不是要刻意隱藏自己的口音，而是覺得一口道地的英文，應該更能幫助自己融入這個新的環境。曾幾何時，英文已成了生活日常，不管口音還在不在，溝通交談已成了最自然的事。一直以來，我也很自豪自己的鄉音未改，回台時，客家話和國語是親切的母語，偶爾碰到說閩南話的計程車司機，也還是可以加減聊聊天，年過半百後更覺得自己是「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催」的最佳例證。

可惜的是，這個美夢在一次回台時，被一個賣茶的老闆完全打碎，我才知道，原來我的鄉音已改。

那天在離家不遠的一家茶店點茶，看起來比我年長的老闆很客氣地問我：「小姐，妳不是本地人吧？」我當下愣住了，忍不住反駁說：「我是這裡土生土長的本地人呀！他笑笑說：「那妳一定是在國外住很久了吧！妳的口音跟我們很不一樣吶。」

我當下語塞，這真的是我從來沒有預料過的事，原來連「鄉音」也可以在不知不覺中悄悄地改變？原來語言是這麼有趣的東西，它不但揭露了我的來處，還記錄了我停留過多年的地方。

在想我過去兩年來上的法文會話課，是不是老師同學們也能從我的口音裡聽出什麼蛛絲馬跡呢？但我想，不管我說的英文、法文是否帶著口音，不管回到家鄉時是否有人覺得我的鄉音已改，那都是我的人生足跡，最真實的我。