從加州矽谷 向南驅車兩個多小時，來到加州中部的石峰國家公園（Pinnacles National Park），一路看到周圍的群山都是豐乳肥臀般的胖墩墩的體態；而在公園裡的停車場，看到的則是堅挺的石峰和怪異的巨石，顯示與眾不同的氣勢。

據說兩千萬年前這裡曾是一座火山，經過漫長歲月的風化、龜裂，大山被神斧劈裂，兩邊形成了峭壁，巨大的石塊從山頂上崩落，卡在峭壁之間，懸空打坐，形成一個個的天險奇觀。大量的石塊落到下面，堆砌在一起，層層疊疊，石塊之間的縫隙成了岩堆隧道。

我們來到熊谷洞穴，洞裡很黑暗，需要用手機 的亮燈來照明。

我們在洞穴中上上下下、蜿蜒曲折地穿行，穿過一段暗道，往往可以看到天空和陽光和上面懸空的巨石，真是別有洞天。從石縫中穿行，時刻要留意別被上面伸出的石壁碰頭；有的石縫十分狹窄，有時須側身過，有時須仰身，有時須貓腰，有時甚至是蹲地前行才能通過。岩堆洞穴中流淌著溪水，隨著地勢不同，可以聆聽溪流聲不同的音階，相當活潑有趣的。

我們在宛如迷宮般的小徑中穿行，終於出了迷宮。

前面的懸崖上有一個很陡、很長、很窄的天梯，好像是通往天邊，一側是峭壁，下面是深淵，登上去提心吊膽，過了天梯上面還有一大段很陡很窄的石階路。

登上了頂峰，境界豁然開朗。山頂上有一片湖水，澄藍碧透、平靜如鏡，水中倒映著碧空、瑞日、奇峰、怪石，有成片的樹林和如茵的草地，兩隻水鳥從遠方游來，在水面上泛起一陣輕輕的漣漪，更讓這靜謐的仙境增添了動感和活力。

我們傾心欣賞著這如詩如畫的美景。忽然發現在稍遠處的湖畔，有一個巨型的人頭像，宛如一個巨人坐在水裡沐浴，頭露在外面，維妙維肖又渾然天成，這真是大自然的精巧傑作。

看到一個高高的懸崖峭壁，有幾個攀岩者勇敢地向上攀爬，這種勇氣和毅力令人欽佩和羨慕。人生的道路就像是在攀岩，有艱險、有挑戰、有機遇、也有勝利的喜悅。

石峰國家公園展現出的大自然神奇美妙，讓人為之心醉。