之前有一個中國室友，中斷聯繫十年後，去年突然與我連絡上，說她拿到學位了，但一直找不到工作，而她的簽證 快到期，不願意回國，因此她要我幫忙找一個有美國身分的人結婚，好取得身分而得以繼續住在美國。

我問她，妳十二年前到美國唸書時，有打算從此不回國嗎？她說是。「那麼妳怎麼當初沒想找人約會？十幾年來妳在幹什麼？」我直截了當地問。「我不想靠人。我只想自己拿到學位後找到工作就可以申請綠卡 ，誰知道世局變化那麼大，中美關係緊繃。」這是她的回答。

我不以為然說，「鄧小平不是說了，不管白貓黑貓，能抓到老鼠的就是好貓？既然不回國，妳哪兒有管道哪兒就得走才是。」

後來我還是不忍心，幫她找了幾個對象，每一個對象看起來都似乎會成功，無奈最後竟然全都泡湯，叫我扼腕不已。

沒路可走了，我給她出個主意，「如果妳的專業太窄，不易找工作，是否考慮向下轉，再去讀個容易找工作的學位？例如若數學不錯，就去讀個統計碩士。統計在美國很好找工作。」這也使我想到，我一個朋友的丈夫在台灣原是英文系畢業的，來到美國留學後才發現，自己雖是英文系畢業的，但英文水平才約美國人的小學四年級程度，為了要留在美國，痛定思痛轉讀數學系，再從數學系接觸到電腦，還沒畢業就已經找到電腦公司的軟體工作，身分也很快就下來了。那是五、六十年前的事了，而今，她天天急到頭髮發白，怎麼沒想到「以退為進」的方法？

後來她果真聽從我的建議，去申請一個大學入學。由於那個大學在我家附近，我就好心地歡迎她住到我家，她也很開心接受。

當我把這個主意跟丈夫說，丈夫一口回絕，「不可以，她不可以住在我們家。她必須自己去找她的住處。她不是說她想找美國人結婚嗎？那就去找Buckhead或是Virginiahighland區域，有很多美國年輕人在那裡租房子，這樣她找到對象的機會更多。」

丈夫對這件事的激烈反應超過我的預期，我知道我的好客犯錯了，在邀請人來我家住之前，我沒有依照美國的規矩，先和伴侶商量後才行動，我的想法仍然是台灣式思考，反正家裡還有空房間，就像家裡有來客，只是增加一雙碗筷而已，但其實不然，美國文化根本不接受外人長期住在家裡，因為美國人注重隱私 ，他們才不考慮省錢這種做法。

你說美國人小氣嗎？不，夫妻的隱私不容外人攪局，這是生活，美國人連老年父母也不會住到子女家去的，寧可在子女家附近買屋或租屋居住。而十八歲以上的子女也寧可搬出父母的家花錢在外面租房子，這也與美國文化從小就得學習獨立，到老了仍然得獨立，而獨立就是美國人最重要的尊嚴，也是美國精神。

我們從小深信「在家靠父母，出外靠朋友」；換到美國，這是極端的錯誤，一切都是要靠自己。獨立，就是美國最重要的精神。