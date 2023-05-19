早期我們華人 來美國建造鐵路，離鄉背井，忙碌工作一天下來，總得放鬆休閒，當時沒有電視等娛樂，於是好友相聚喝點小酒、小睹一下，彼此呼朋引伴「開始呢！開始呢！」外國人聽了很好奇，什麼「開始呢！」一探究竟，於是就有了今日的「Casino」賭場。

我們華人講究居住環境，從小就聽孟母三遷的故事，找個好風好水、地靈人傑的居所，是我們華人人生中的重要大事；有土斯有財，旺福氣旺子孫，於是找住宅、開公司看風水在美國也成為人人重視的關鍵，英文單字就直接照讀音翻成「Feng Shui」，在美國廣為流行。

我們華人的美食 豆腐，也直接翻譯Tofu，廣受美國人的喜好，華人文化美食盛行於美洲，波霸珍珠奶茶、小籠包、北京 烤鴨、火鍋；我們的中醫筋絡活血、養生，外國人學華語、學做中國美食已經變成流行趨勢，真的是中國熱。我是出生在二十世紀的人，人人必學美語，為了工作、為了賺錢、為了更好的出路，美國人可吃香了，不太需要學第二外語。風水輪流轉，二十一世紀不會講中文就太吃虧，相對的也少了一些機會。

中國文化思想「易經」更是最暢銷，被翻譯成許多國語言，僅次於聖經；說來慚愧，我讀這本書，還是受了我們美國親家翁的啟發。有一回我們到他家，茶餘飯後閒聊，他居然拿出翻譯本的易經和道德經，他很博學、喜歡研究中華文化。我怎能忘本還不如一個美國人，回家後我就開始努力研讀「周易」與老子道德經，原來我們中國人有這麼好的經典，集天文、地理、科學、哲學於一書的巨著，卻被我忽略了。

我認真讀了易經和老子的道德經，並運用在我們的日常生活中，我變得快樂多了，以前碰到不如意、倒楣事，總是很生氣、自怨自艾、怨天尤人；而現在碰到不好的事，我會以平常心對待，因為世事多變，好會變壞、壞也會變好，「飄風不終朝、驟雨不終日」。不好的事終究會過去的，周而復始；當好的時候、得意的時候，也要戒慎恐懼，以免得意忘形，遭人忌恨，樂極生悲。

「謙遜」、「不爭」、「禮讓」更是我們中華傳統文化之精髓，我們中華儒家思想並非消極，我們的不爭、禮讓是我們中國人的最高生活智慧，禮讓給最適當的人，如果自己就是那最適當的人選，就當仁不讓。

「多則惑、少則得」，慾望是永無止盡的，要適可而止，多了，反而浪費時間不知要用哪個。於是我現學現賣，分享給身邊的親朋好友，解決了很多人際關係、家庭、職場等生活上的問題。我把每天生活中遇到的煩惱、痛苦、生病，當成自然現象，也是人生必定會經歷的。我們本來就是來學習，並不斷地調整、改變自己、變成更好的自己。

我很幸運身處美國，入境隨俗，學習美國人的文化，適應美國人的飲食，但是我們中華五千年歷史文化還是要代代傳承下去，讓我們下一代過著更幸福的人生。讓整個世界一片祥和安定，而我們的母語更是一定要傳承下去的。