外子數年前開始鍾情於長跑，除了閱遍和跑步有關的書籍，他更持續鍛鍊。長跑漸漸得心應手，把目標鎖定在波士頓馬拉松 這個賽事上。

波馬世界有名，除了它是最歷史悠久的馬拉松，參賽者還要符合比賽資格。參賽者首先要參加認證的馬拉松比賽，並在規定的時間內完成二十六點二英里的賽程。外子年齡的規定時間是三小時二十分鐘，這是不小的難關。嘗試數次比賽，外子還是和波馬擦肩而過。

去年外子邁入五十歲，隨著知天命的年紀，波馬的資格條件也往後推了五分鐘。他又信心滿滿地開始周而復始的訓練，繼續踏上波馬之路。參加完一個北加州 的賽事失利以後，兩周後又去了南加州的馬拉松，終於皇天不負苦心人，我們可以飛往波士頓了！

今年的波馬賽事還有一層特別的意義：是波士頓馬拉松爆炸案十周年紀念。我們在波士頓市中心看見無數「Boston Strong」（波士頓之強）的標語，還有許多象徵堅強的黃色水仙花分散在城市各個景點，整個城市瀰漫著熱鬧友好的氣氛，令人心情舒暢。

此行最難得的是好友強肝膽相照，帶著妻子和一雙兒女從加州飛去東岸，為外子的馬拉松賽事打氣。比賽當天，天氣突然轉涼，風雨交加，似乎要考驗參賽者們的鬥志。我們穿著統一的衣服，帶上孩子們畫好的打氣海報，撐著雨傘，冒著寒風坐公車去跑道其中一站─心碎坡（Heart Break Hill）。顧名思義，心碎坡是波馬賽事中最艱難的一段路，它在賽程的第二十英里，選手們已經筋疲力盡，還要跑上陡陡的山坡，顯然令人心碎，所以我們決定在那裡為外子打氣加油。

當我們到達跑道附近，現場早已歡聲雷動，風雨無阻群眾的熱情，人們不斷地給參賽者打氣。好不容易等到一個看似外子的跑手，再細看一下確認，只看到背影，幸好他彷彿心有靈犀，聽見我們的叫喊，回眸看了我們，揮手一下，讓我按下快門，捕捉到那珍貴的一刻。那身影稍縱即逝，整個早上的部署就為了那半秒鐘，而我們的任務才完成了一半，下一站我們一行啦啦隊轉移陣地去比賽終點，看看能不能捕捉到外子衝線的英姿。

一個多小時後，三個大人拖著四個小孩，費了九牛二虎之力，披荊斬棘換了兩班列車，終於到達波士頓市中心。整個波士頓的市民彷彿全部出動，加上遊客、志願者和負責維持治安的警員，街道被擠得水泄不通。群眾熱情的呼喊聲沒有間斷，一直在鼓舞著快到終點的跑者們。在大會指定的家人聚集點，我們終於和外子團聚，他包著保暖毯，掛著獎牌，雖然瑟縮顫抖在寒風中，但還是掩不住眼裡的喜悅和驕傲。

今年這場波士頓馬拉松，有無數感動我的地方：感人的是看見外子的堅定毅力，達到目標的決心；感人的是朋友強一家鼎力支持，讓我們在陌生的城市中不覺孤單；感人的是人們一起心連心，互相支持鼓勵，搖旗吶喊，不分你我。賽事雖然已經過去，但是馬拉松精神卻是一生受用：挑戰自己，鍥而不捨。