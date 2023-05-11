維吉尼亞州 最大的費爾費克斯(Fairfax)郡公立學校 系統，三月底提議更新校規，其中有一項頗不尋常，居然是禁止學生穿睡衣到校上課，違規者將被趕出課堂。這是我居住美國四十多年聞所未聞的校規。

穿睡衣出門，早些年是上海市民的作風。二○一○年上海舉辦世界博覽會，開幕前的半年起，政府即開始大力倡導「不穿睡衣上街」運動，以免世博期間予以外人不良觀感。

世博後，好像沒有再聽說上海市民穿睡衣上街，現在反倒是美國，禁止學生穿睡衣上學，這算不算「風水輪流轉」呢？美國學校偶爾會舉行「睡衣日」，允許學生們穿睡衣到校，這項搞笑性質的活動旨在讓學生輕鬆一下，平添校園趣味。校方反對的是平常日子穿睡衣去學校，予人儀容不整印象。為什麼會有學生穿睡衣上學呢？我想起當年讀北一女高的同學Y，某日睡過頭，跳下床匆忙套上黑外套和黑長褲，叫了計程車趕至學校，進了課堂才驚覺裡面穿的不是學校規定的綠襯衫，而是睡衣。好在那時是寒假補習期間，只上半天課，教官不檢查儀容，否則她就麻煩了。

此番費郡公立學校系統研議禁止穿睡衣上學，可見穿睡衣上學並非少數個例，而是某些學生刻意如此導致；然而，該提議並沒有明確指出何種類型的衣服才算睡衣，其實那才是問題癥結。

現在人們穿上床的衣服未必是傳統的睡衣。傳統的睡衣一看就知，通常男性睡衣多為直條子格式，女性睡衣則多小花，寬鬆而不易皺。現在除了老年人還執著於睡衣的傳統樣式，很多年輕人就穿著運動衫、短褲甚至休閒服上床睡覺，只要舒服，什麼樣的服裝都可當睡衣穿；下床後如果懶得換衣褲，就穿著去院中割草栽花，拿報拿信，甚至出門去買菜、散步、逛街，反正這些衣服本來就不是睡衣，別人又怎知道你現在穿的就是昨晚上床的同套衣褲呢？

四十年前，吾家曾來了一位新科博士，剛拿到美國大學的聘書，此君智商極高，但對儀容大而化之。他住在吾家的一個星期內，每天穿著同一襯衫和長褲，倒在床上就睡，睡了起來就出門觀光 ，他流連在華府的各名勝古蹟前，誰又知道他穿的是睡衣呢？

費郡公立學校系統禁止學生穿睡衣上學，卻又不明示睡衣和非睡衣的區別，執行起來恐怕頗有難度，因為你不能確定某學生穿的圓領運動衫就是他的睡衣，除非那件衣服皺得一蹋糊塗，證明他穿著睡覺。

整體來說，社會對衣著的要求朝著「輕便化」、「舒適化」發展，不與顧客接觸的辦公室裡，女人的絲襪和套裝，男士的西裝都在消失中，代之而起的是穿著舒服、不用乾洗的休閒服。如果一個人要穿著休閒服上床，又穿著同一套休閒服上學上班，誰又能視為「睡衣」而下禁令呢？