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一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

春假拾遺

冬至

一年容易又春天，過去好幾年，除了疫情最嚴重的二○二○年，每逢學校放春假，兒女總會安排闔家老小一起到湖邊小屋度假，今年他們問我，可否改為搭機遠征大峽谷，聽多了飛機誤點的烏龍，沒有耐心的我敬謝不敏，還是自駕出遊。

知道我睡眠品質不佳，半夜頻起，他們讓我一人住在主臥室，推開面對湖的落地窗，就可欣賞日出。白天到附近風景名勝觀光，中午找網上評比好的餐廳用餐，早晚餐則在度假屋開伙，除了從紐約帶來的粽子、刈包、牛角包、茶葉蛋、肉鬆，也有就地取材，到附近超市買的牛奶、蛋和蔬果。

為了讓夾在兒童和青春期邊緣的孫女們可以享受烹調之樂，有頓早餐，女兒和媳婦從旁指導她們動手做紫薯餅，先把盒子裡的原料加水和奶油、蛋等攪拌，再用平底鍋煎，都由她們輪流親自操作；我把芹菜連莖帶葉脫水切碎，裝罐帶來，和附近超市現買的碎雞肉調好，用帶來的餃子皮教她們包餃子；還有用帶來的日本咖哩調料盒，加上就地買的雞塊、洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔，示範怎麼做她們愛吃的咖哩雞，就這樣邊做邊聊，時光匆匆溜走。

白天除了到老少咸宜，有小橋流水的公園步道徒步、享受日光浴外，有天兒子安排去印地安博物館，體驗「簡陋小屋脫逃」（wigwam escape）。網上預訂了門票和時間，準時到達，接待員態度親切，解說清楚，告訴我們有一個鐘頭的時間可以按圖索驥，尋找幾百年前印地安人野外求生的必需品，她從監控器發現我們苦尋不著時，會按鈕發出轟隆轟隆的雷聲，一旦聽到雷聲，我們就可以要求「提示」。

只有八米多長寬的房間，布置得像是原始森林一角，有兩個簡陋小屋，烤火架、大鹿、爬滿蕨類還有楓樹的小山谷，在兒子的指揮下，三個小女孩輪流用長矛刺向高掛在牆角、幾可亂真的填充玩具鹿，可惜幾次都無斬獲。終於，外孫女刺向鹿身的小洞後，下面的門嘎然打開，孩子通力合作，取出門裡另一個大填充玩具動物，就是她們捕獲的獵物。

根據指示，得掏出心臟，還要在「叢林」找到魚網釣魚，只見孩子爬進爬出，遍地尋找。等食物都找齊，就得鑽石取火了，三個孩子輪流使力，卻不見成效，正在感嘆不可能時，突然雷聲大作，解說員鼓勵她們成功在望，果然不一會兒，火點著了，只是烤魚和兩片肉得照指示的順序排列，孩子躺在烤肉架下，大人在上面指揮怎麼移動放魚、肉的石板，又花了一番功夫。

一小時很快過去，雖然她們功虧一簣，未能把所有找到的東西即時按指示在小屋特定處，但整個過程中相互合作、腦力激盪，是個很有意義的益智活動。晚飯後我們圍坐在屋前的燒火坑烤棉花糖時，還津津樂道白天的尋寶遊戲。

尋寶結束後，我們又參觀了旁邊的印地安文物展覽館，裡面展示當年他們食衣住行的必需品，所有巨幅人像都是和顏悅色，不像西部片中的印地安人總顯得殺氣騰騰。

話說清教徒剛來美時，幫助他們適應環境的不就是印地安人嗎！有人曾說他們的祖先可能是愛好和平的中國人，後來為何演變成勢不兩立，冤冤相報何時了？放眼俄烏，漫天烽火方興未艾，但願戰爭發動者能早日醒悟：「和平沒有輸家，戰爭沒有贏家」。

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