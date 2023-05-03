去年秋天，在上海工作的兒子長租到新房，兒子兒媳不約而同邀請我和老伴前往小住。他們在山東家過完國慶節後，順便帶我們一同回到上海，住進了寬敞明亮的公寓。我們此行不僅是去看看新房子什麼樣，還一併去「燒炕」（即慶賀喬遷之喜）。

兒子兒媳主動讓出主臥，我們住了一個多月 。每天早餐大都是兒媳一早出去跑完步，從沿街賣早餐的門面或攤點買早點帶回家吃 。

一天，兒媳早早出門去晨練，回家時順便買早點，卻遲遲沒有回家，我以為她是跑步時間長了，可能耽誤了去買早點。此時我已是飢腸轆轆了，正耐心地等待著，突然聽到電梯聲響，肯定是兒媳回來了，我趕快起身開門。

看到她肩上挎著盛早點的包，鼓鼓囊囊，比往日大了一些。我說，「今天怎麼買了這麼多早點啊？」兒媳說：「我今天遇到了一位『老上海』，她告訴我，某某里弄深處有一家專賣『四大金剛』的老字號。我根據她的指引，找到了這家門面，排隊挨號，買全了『四大金剛』，所以回來得晚了些，咱們就趁熱吃吧！」

我疑惑地問道：「『四大金剛』是可以吃的嗎？」兒媳笑著說，這個「四大金剛」是老上海市井百姓最喜歡吃的大餅、油條、粢飯糰、豆汁 ，所以為它們起了一個響亮的名字。這四種早點，香鹹甜糯 ，老少咸宜，又經濟實惠，深得廣大民眾的喜愛。

她邊說邊從包裡拿出了大餅、粢飯團、油條和豆汁，一一擺上餐桌。

已經飢餓難耐的我，伸手拿起了一個直徑不到二十毫米、一面帶著許多芝麻的圓餅，剛要再拿起一隻金黃色的大油條往裡捲，兒媳說：「這個餅是甜味的，您不習慣吃吧！那就換個窄長的（俗叫鞋底形）鹹味大餅吧。」我立即放下甜味餅，拿起了鹹味餅，捲上油條，大快朵頣起來，酥、脆、鹹、香，真是好吃極了。

與此同時，老伴和兒媳也不約而同地拿起了粢飯團，吃得津津有味。餐桌上放的兩袋透明塑膠袋豆汁，一袋是甜的，另一袋是鹹的，鹹豆汁裡面加有蔥花、芫荽末、紫菜、榨菜末 、蝦皮、香醋、醬油、香油等調料，看著就讓人垂涎三尺。我們在家吃飯的三人，吃完了大餅、油條和粢飯團後，接著以品茶的方式仔細品嘗著鹹、甜不同的兩種豆汁。甜豆汁細膩如奶，香甜可口；鹹豆汁形似凝脂，五味俱全。

「四大金剛」真乃是性價比高，又好吃的美食 ，難怪歷經滄桑的老上海人，至今對它仍難以忘懷。