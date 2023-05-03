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麥迪遜大街三六七號

潘健生

二十五年前第一次到美國遊舊金山灣區，為滿足我們對矽谷的好奇，導遊特地帶我們遊覽史丹福大學後，專門把車開到一座兩層的小房子前說：「這是矽谷的第一家初創公司。當年有兩位青年學生，在剛才參觀的史丹福大學一名教授鼓勵下，租了這裡作為創業地，具體地址是帕羅奧圖麥迪遜大街三六七號。」

當時已是黃昏，路燈尚未亮起，房子四周有綠樹掩映，這座兩層的普通民居我們看得並不真切。可能是那時矽谷已名滿天下，那個朦朧的小房子從此印在了我的腦子裡。

我不知道是不是世界上所有奇蹟都源自平凡不起眼，但這棟房子及兩名年輕學子在當年一定平凡不起眼，誰能預料平凡不起眼的一個舉動，象徵性地打開了一個創新領域？

二十五年後有機會在灣區小住，再次來到這家公司舊址。當時並未留意的是，它是加州歷史地標，並在房前立了一個銅質牌匾，牌匾如下：「矽谷」發源地。這個車庫是世界上第一個高科技地區「矽谷」的發源地。建立這樣一個地區的想法，是由史丹福大學教授弗雷德里克‧特曼博士提出的，他鼓勵學生在這個地區創辦自己的電子公司，而不是加入東部的老牌公司。最早聽從他建議的兩名學生是威廉‧休利特和大衛‧帕卡德，他們於一九三八年開始在這個車庫裡開發他們的第一款產品：音頻振盪器。

牌匾下落款：一九八九年五月十九日，加州註冊的歷史地標第九七六號牌匾。這一財產已被內政部用於國家註冊的歷史名勝。

一九三八年至今，世界經歷了二戰、冷戰，北美這片土地並沒有經歷戰火，八十五年的和平環境，從那個當年小小車庫開始的科技創新已遍地開花，灣區以其顯赫的半導體行業和電腦工業，大大改變了世界，科技公司如谷歌、蘋果、臉書、推特等均立足於此。人們都明瞭這片科技沃土的成功祕訣，就如這裡有充沛的陽光一樣，這裡有吸引來自世界各地聰明的腦袋，有自由的思想和充沛的風險創投資本。

在這座簡陋的車庫前，我依然相信，它靜靜地不斷給予一代一代人以創新的力量。

矽谷 史丹福大學 灣區

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