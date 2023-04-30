我在退休前已經規畫了需要做的事情，財務、健康、社交、旅遊、學習等等，就等著退休後照著計畫來。退休到現在已經五年了，在這段退休的時光裡，並沒有過著歲月靜好的生活，反而是有如過山車一樣的波蕩起伏。

退休後第一年，我最先做的事就是去學投資 理財，我在網上找到金融投資理財的課程，花了不少工夫學習財金知識。我在退休前，在公司有存下來的四〇一K退休金 ，我就投資到股票市場中，初期免不了一些損失，就當作是繳學費，不過很快就拿捏到一點訣竅，開始有些獲利，可以補貼為數不多的社安金生活費。

退休後第一年，我參加社區附近華人的健行活動，每周登山健行一次，上午健行，然後一起吃午飯聊天，認識了一些健行的新朋友。

退休後第二年，社區裡有華人揪團去大陸旅遊，我和太太帶著兒子參加旅遊團，去了北京和山東旅遊十天後，接著飛到日本的東京，正巧遇上東京櫻花季，在日本快樂地玩了一個星期。

退休後的第一年和第二年，我回台灣三次，在台灣一共待了八個月，幫忙姊姊照顧失智的媽媽，算是盡了些微的孝道。

那兩年的時光，行程緊湊，生活忙碌充實、也很快樂，運動、交友、社交、理財、家庭都面面顧到了。

接著來的三年，新冠疫情 如海嘯般鋪天蓋地席捲大地，整個世界驚惶失措，生活全都變調了。

新冠第一年閉關躲在家裡，生活在恐懼中，每天看著疫情相關新聞，各地都封城鎖國，股市崩跌，美國總統選舉選情激烈，讓人怵目驚心。我把後院子的土壤，全部挖掘翻鬆了一遍，清理出來一片菜圃，搭了一些架子，種了不少蔬菜瓜果，這片菜園成為了我每天休閒活動、散心、發洩體力的地方。

因為閉門不出，沒有和任何朋友互動交流，和外面紛擾的世界完全隔絕，唯一的娛樂，就是在家裡追劇看視頻，我特別愛看旅遊節目，大概是因為不能出門的補償心理吧！

接下來的兩年疫情中，大家接種疫苗，開始可以出門了，可是除了買菜以外，原則上仍然是足不出戶。心中不再驚恐萬分，我就開始規畫新的生活目標，因為不知道新冠何時才會遠離我們。

我讀書學習，充實自己的知識領域，首先是學習歷史，我在YouTube上，找到一套一百集的「中國通史」和一百集的「世界通史」視頻，把這兩百集的視頻看了一遍，也記了不少筆記。

我喜歡中國近代史，看過了滿清王朝、民國初年、軍閥割據、二次世界大戰、抗日戰爭的視頻和書本，當起認真讀書的學生；因為洛杉磯圖書館有很多的中文書，我也常去借閱小說或文學類的中文書籍。

退休五年中，年年生活方式不同，退休前想好的目標和生活方式，早已打水漂了，也該要重新思考生活的方式和目標了。

今年初始，世界各國普遍解封，新冠逐漸離我們遠去，我今年的目標就是嘗試寫作，把人生經歷和工作上的趣事寫下來，讓大腦思考忙碌，讓人生充實，文章被登出來時，更有著說不出來的成就感。