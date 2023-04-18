來美國十六、七年來，我沒有進過電影院 ，要看電影就用手機在YouTube或網路上搜索想要看的電影，接轉到電視機上看，甚感舒適、愜意。

尤其是在新冠疫情肆虐期間，無處可去，宅居家中，用這個辦法看了大量的電影；儘管很多是幾十年前的老電影，仍然會被其跌宕起伏、曲折動人、情感豐富，揚善抑惡的情節吸引、感動，被豪華宏大的場面、高超精良的製作技藝所震驚，沈浸在這些不凡的藝術氛圍中，享受著不同文化的魅力，實質上也是對原本就虧欠的世界知識，來個不可或缺的補課。

本月初，有一部小有名氣的新電影上市了，經幾位老年朋友興奮的推薦，我和老伴倆都動心了，於是拜託一對懂英語的老年夫婦朋友帶著，去領略了這部電影的魅力。

電影院是在極為龐大的梅西百貨 （Macy's ）建築群的三樓，我們穿梭在迷宮般的商場裡，幾經周折找到電影院。讓我吃驚的是，電影院不只是一家，竟有近二十家之多。進入影院，找到了座位，等候上映。影院裡有一百八十七個座位，開始只有我們四位觀眾在等候，臨開演時又姍姍來了兩位。電影散場時，發現只有十一位觀眾共享這碩大的空間。

電影按預告的時間，延續了半個多小時才開演。電影的故事情節、場景設置、演員的演藝術造詣、拍攝的技術水平等，都是無可挑剔，值得點讚。

只想說說令我感到極其不適應之處。開演後，銀幕上竟然是長達半個多小時的廣告，高分貝的廣告話語和配樂，震耳欲聾；電影本身播放的音量也極高。總覺得噪音充滿了影院的全空間，這環境不利於身心健康，尤其是對我們老年人來說，應該迴避。

回家的路上，那高分貝的音量仍在腦袋裡迴盪著；到家後，我和老伴倆竟然不謀而合的吐出同樣一句話：不想再進電影院。