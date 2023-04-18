我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

不想再進電影院

鄒少男

來美國十六、七年來，我沒有進過電影院，要看電影就用手機在YouTube或網路上搜索想要看的電影，接轉到電視機上看，甚感舒適、愜意。

尤其是在新冠疫情肆虐期間，無處可去，宅居家中，用這個辦法看了大量的電影；儘管很多是幾十年前的老電影，仍然會被其跌宕起伏、曲折動人、情感豐富，揚善抑惡的情節吸引、感動，被豪華宏大的場面、高超精良的製作技藝所震驚，沈浸在這些不凡的藝術氛圍中，享受著不同文化的魅力，實質上也是對原本就虧欠的世界知識，來個不可或缺的補課。

本月初，有一部小有名氣的新電影上市了，經幾位老年朋友興奮的推薦，我和老伴倆都動心了，於是拜託一對懂英語的老年夫婦朋友帶著，去領略了這部電影的魅力。

電影院是在極為龐大的梅西百貨Macy's）建築群的三樓，我們穿梭在迷宮般的商場裡，幾經周折找到電影院。讓我吃驚的是，電影院不只是一家，竟有近二十家之多。進入影院，找到了座位，等候上映。影院裡有一百八十七個座位，開始只有我們四位觀眾在等候，臨開演時又姍姍來了兩位。電影散場時，發現只有十一位觀眾共享這碩大的空間。

電影按預告的時間，延續了半個多小時才開演。電影的故事情節、場景設置、演員的演藝術造詣、拍攝的技術水平等，都是無可挑剔，值得點讚。

只想說說令我感到極其不適應之處。開演後，銀幕上竟然是長達半個多小時的廣告，高分貝的廣告話語和配樂，震耳欲聾；電影本身播放的音量也極高。總覺得噪音充滿了影院的全空間，這環境不利於身心健康，尤其是對我們老年人來說，應該迴避。

回家的路上，那高分貝的音量仍在腦袋裡迴盪著；到家後，我和老伴倆竟然不謀而合的吐出同樣一句話：不想再進電影院。

電影院 梅西百貨 Macy's

上一則

洛杉磯這家夢幻書店 網友打卡熱門景點

下一則

中文系人生存法則

延伸閱讀

合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我

合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我
傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」

傑瑞米雷納車禍重傷後首現身 自爆「眼睛被擠出來」
迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清？馮小剛臉盲被砲轟

迪麗熱巴、古力娜扎像到分不清？馮小剛臉盲被砲轟
芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

芝城亞洲躍動影展 本周末播映4台灣電影

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01

婚宴

2023-04-12 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

《老照片說故事》中秋老師

2023-04-12 02:00
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok