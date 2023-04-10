年前去了日本 和台灣旅遊，深感日本的禮儀無微不至，台灣的服務貼心到位。

日本人的禮儀恭敬，甚至到了讓人受不了的感覺。日本人大都不懂英語，但你若去大街上找人問路，任何一個人都會竭盡全力幫你，不讓你失望。我們剛到時想叫計程車，但不知道日本叫出租的規矩，心想酒店一定會有車的，於是來到一家酒店，推開門後說明來意。

酒店的那位櫃台小姐很抱歉地說，這裡沒有計程車。看著我們為難的樣子，她馬上走出櫃台，把我們領到馬路邊上，然後到大街上幫我們攔車。車來了後，她用日文交代司機要去哪裡，再幫著把我們的行李箱裝上車，最後鞠躬如儀。我們只是過路人，並不是她酒店的客人，竟然受到如此禮遇，感動不已。

有一次我們在外面晚飯後迷路了，晚上九點多，路上行人稀少，店家都打烊了。看到一家美容院還有燈光，於是敲門，馬上出來一個年輕女孩，她倒會說幾句英語，但是她也不認識我們旅館的那條路，我們失望之下轉身要走，女孩說慢，快步回身去店堂內拿來手機，在Google地圖上用日文幫我們搜索，然後指著地圖教我們怎麼走，最後還走出店門，來到路口仔細講解。

那時室外氣溫已是零下，我們都穿著厚厚的滑雪 衫，那位美容院的日本女孩只穿著薄薄的工作服，站在風口，鬢髮散亂，衣袂飄飄，此情此景，著實令我們難以忘懷。

而我們到台灣，先是到的花蓮，此地人們和氣禮貌，旅客不怕砸車，不用擔心小偷，行李放在車後座放心去玩。聯想到舊金山 每天發生的砸破車窗、偷盜遊客行李，真是兩個世界。

我帶了一張國際借記卡，來到台灣的中信銀行想換些台幣零用。銀行外幣服務處的小姐一查，因為不是她們系統的不能用。她說便利商店有機器可以換錢，我告知試過不會用，那位銀行小姐客氣地說：「我來幫你」。她竟然走出櫃台，離開銀行，陪同我們去到斜對面的便利商店親手幫我們操作，最後成功地換到台幣。看著她遠去的背影感慨良多，像這種貼心的服務實在少見。

來到台北，去了一○一大樓，樓下那家鼎泰豐大排長龍，吃一餐飯要等四十五分鐘。輪到我們時，帶位小姐領到位置上，貼心地用椅罩把我們的外套罩上。我們不會用電子點菜，她馬上拿來餐單，細心指點：問小籠包一客十顆，要一客還是半客？麵條要偏硬還是偏軟？要不要放辣？甜品是同時上還是飯後上？半小時後侍者上來問要上甜點了嗎？隨後撤去碟碗，清潔桌面，換上新的碗碟筷匙。餐後殷勤地幫著打包，裝上紙袋，送到門口。

午餐時候的小小消費，店裡可是一點不馬虎，步步到位。鼎泰豐分店開遍全球，除了菜式精緻之外，他們的人性化貼心服務當能撐起半壁江山。

禮儀和服務本是生活中的小事，但見微而知著，讓遠道來的旅客如沐春風，讓文化教養潤物無聲。希望我們的社會多一份謙讓禮儀，溫良恭儉；少一些錙銖必較，更希望我們的世界多一些溫馨祥和，少一些暴戾之氣。